A Armênia afirmou que os disparos do Exército azerbaijano contra um veículo das Forças Armadas que transportava suprimentos na fronteira deixaram um morto e dois feridos nesta segunda-feira (2).



"Em 2 de outubro, como resultado de disparos das Forças Armadas azerbaijanas contra um veículo pertencente às Forças Armadas armênias que transportava suprimentos de pessoal, registrou-se um morto e dois feridos do lado armênio", informou o Ministério da Defesa no Telegram.