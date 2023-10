Ucrânia critica Musk por zombar de Zelensky

436

A Ucrânia reagiu com indignação, nesta segunda-feira (2), a uma publicação nas redes sociais do empresário bilionário Elon Musk, zombando do presidente Volodimir Zelensky por seus repetidos pedidos de ajuda militar e financeira das potências ocidentais para enfrentar a invasão russa.



Musk concedeu à Ucrânia acesso ao serviço de comunicação por satélite Starlink, que tem sido vital para o Exército de Kiev em sua ofensiva contra as tropas russas.



Recentemente, porém, o empresário passou a adotar posições polêmicas sobre o conflito, tema frequente em suas publicações.



Dono da rede social X (antigo Twitter), Musk publicou no domingo uma montagem de foto irônica, que mostra o presidente ucraniano muito tenso com uma mensagem que diz: "Quando faz mais de cinco minutos que não pede bilhões de dólares em ajuda".



Esta mensagem faz referência aos pedidos do presidente ucraniano que busca convencer seus aliados ocidentais a lhe fornecerem mais armas e ajuda financeira para defender o país da invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.



Na Ucrânia, porém, a publicação causou irritação.



"Qualquer silêncio, ou ironia, em relação à Ucrânia hoje em dia é uma incitação direta à propaganda russa, que justifica a violência e a destruição", respondeu o conselheiro presidencial ucraniano, Mikhailo Podoliak, na mesma rede.



A Ucrânia e Musk têm um vínculo complexo. Kiev agradeceu pelo acesso à tecnologia de satélite proporcionada pelo magnata fundador da Tesla e da SpaceX, mas manifestou sua indignação quando o empresário propôs que o país cedesse parte de seu território para alcançar a paz.



Musk então afirmou que evitou um ataque ucraniano à frota russa no Mar Negro, no ano passado, negando-lhes acesso à Internet pela rede Starlink.



