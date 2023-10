Teto de igreja desaba durante missa e deixa sete mortos no México

436

Ao menos sete pessoas morreram e dez ficaram feridas, neste domingo (1), no desabamento do teto de uma igreja durante uma missa na localidade de Ciudad Madero, no estado mexicano de Tamaulipas (nordeste), informou o governo local.



"Confirma-se a morte de sete pessoas. Além disso, foram resgatadas dez, que estão feridas", informou, por meio de nota, a assessoria de Segurança do governo do estado, acrescentando que está trabalhando para resgatar as pessoas soterradas.



Segundo veículos locais, sob os escombros da paróquia de Santa Cruz, em estilo arquitetônico industrial, haveria pelo menos 20 pessoas.



De acordo com o boletim do governo, o desabamento ocorreu por volta das 14h18 locais, quando a parte superior do templo veio abaixo, supostamente devido a uma falha estrutural.



Segundo a imprensa local, no momento do desabamento, um batizado era celebrado no local.



"Estamos vivendo um momento muito difícil (...) O teto de uma igreja colapsou, durante a celebração da eucaristia", disse, em um vídeo publicado nas redes sociais, José Armando Alvarez, bispo da diocese de Tampico, à qual pertence a igreja.



"Neste momento, estão sendo realizados os trabalhos necessários para tirar as pessoas que ainda estão debaixo dos escombros", acrescentou, sem mencionar números.



- Mobilização de emergência -



Américo Villareal, governador de Tamaulipas, lamentou a tragédia, em sua conta na rede social X (antigo Twitter), e informou que estão sendo mobilizadas forças de resgate para atender as vítimas.



"As corporações de segurança e defesa civil já se encontram atendendo a situação (...), que se desloquem ao local dos fatos para coordenar as manobras de resgate", escreveu.



Imagens da emissora de TV Milenio mostraram dezenas de pessoas tentando conter com suportes parte da estrutura colapsada, enquanto outras abrem caminho em meio aos destroços, em busca de sobreviventes.



Os socorristas, como ocorreu durante os trabalhos de resgate do terremoto de 2017, que sacudiu o centro do México, erguiam os punhos para o alto, pedindo silêncio para poder ouvir algum grito das pessoas presas.



Um vídeo de uma câmera de segurança supostamente mostrou o momento em que a igreja começa a desabar, em meio a uma espessa nuvem de poeira.



A área está cercada de ambulâncias, patrulhas, policiais e militares. Várias pessoas chegaram correndo em busca de familiares que estavam na igreja.



Pelas redes sociais, são divulgadas mensagens pedindo ferramentas, como madeiras e macacos hidráulicos ou martelos para remover os escombros.



Ciudad Madero é um município do sul de Tamaulipas, na costa do Golfo do México, e tem cerca de 205.000 habitantes.