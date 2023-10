Juventus fica no empate com a Atalanta e se afasta dos líderes no Italiano

436

A Juventus (4ª) empatou em 0 a 0 em sua visita à Atalanta (5ª) neste domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Italiano, um resultado que afastou o time de Turim dos primeiros colocados na tabela de classificação.



A líder é a Inter de Milão, que no sábado goleou a Salernitana (18ª) por 4 a 0, com quatro gols do argentino Lautaro Martínez.



Por sua vez, o Milan, que bateu a Lazio (14ª) por 2 a 0, é o segundo colocado, com os mesmos 18 pontos da Inter, mas em desvantagem no critério de saldo de gols.



Atual campeão, o Napoli goleou o Lecce (7º) por 4 a 0 e subiu para a terceira colocação com 14 pontos, mesma pontuação alcançada pela Juventus com o empate em Bérgamo.



Sem o poder de fogo do artilheiro Dusan Vlahovic, fora por problemas nas costas, e do polonês Arkadiusz Milik, a 'Velha Senhora' foi discreta ofensivamente na partida.



"Fizemos um bom jogo contra uma grande equipe como a Juventus. É o tipo de resultado que te dá confiança", analisou o técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini.



A 'Juve', que já vinha sendo criticada pela torcida antes deste empate, terá que esperar para que os ânimos se acalmem.



A equipe somou apenas quatro pontos nos últimos três jogos fora de casa e não tem como desculpa o calendário apertado, já que não participa de nenhuma das competições europeias nesta temporada.



"Estou feliz com a atuação da equipe, principalmente nos primeiros 60 minutos. Poderíamos ter jogado melhor, mas esta Atalanta é uma grande Equipe", explicou o técnico Massimiliano Allegri em entrevista à plataforma DAZN.



Entre os demais jogos deste domingo, destaque para a atuação de Riccardo Orsolini, com um hat-trick na vitória do Bologna (8º) sobre o Empoli (19º) por 3 a 0.



Já a Udinese (17ª) empatou em 2 a 2 o Genoa (12º), deixando a vitória escapar nos acréscimos por um gol contra do jogador uruguaio Alan Matturro (90'+1).



-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



Lecce - Napoli 0 - 4



Milan - Lazio 2 - 0



Salernitana - Inter 0 - 4



- Domingo:



Bologna - Empoli 3 - 0



Udinese - Genoa 2 - 2



Atalanta - Juventus 0 - 0



(15h45) Roma - Frosinone



- Segunda-feira:



(13h30) Torino - Hellas Verona



Sassuolo - Monza



(15h45) Fiorentina - Cagliari



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Inter 18 7 6 0 1 19 3 16



2. Milan 18 7 6 0 1 15 8 7



3. Napoli 14 7 4 2 1 16 6 10



4. Juventus 14 7 4 2 1 12 6 6



5. Atalanta 13 7 4 1 2 11 5 6



6. Fiorentina 11 6 3 2 1 12 10 2



7. Lecce 11 7 3 2 2 8 9 -1



8. Bologna 10 7 2 4 1 6 4 2



9. Frosinone 9 6 2 3 1 9 8 1



10. Sassuolo 9 6 3 0 3 11 12 -1



11. Torino 8 6 2 2 2 6 7 -1



12. Genoa 8 7 2 2 3 10 11 -1



13. Hellas Verona 7 6 2 1 3 4 6 -2



14. Lazio 7 7 2 1 4 7 10 -3



15. Monza 6 6 1 3 2 4 7 -3



16. Roma 5 6 1 2 3 13 11 2



17. Udinese 4 7 0 4 3 4 12 -8



18. Salernitana 3 7 0 3 4 4 14 -10



19. Empoli 3 7 1 0 6 1 16 -15



20. Cagliari 2 6 0 2 4 2 9 -7