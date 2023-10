Lula se recupera bem e pode deixar hospital antes do previsto

436

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi operado na sexta-feira do quadril, pode deixar o hospital antes do previsto, ainda neste domingo (1), anunciaram seus médicos.



As equipes médicas "avaliam a possibilidade de alta ainda para o dia hoje", segundo o último boletim médico do Hospital Sírio-Libanês de Brasília.



Lula, que completa 78 anos em 27 de outubro, "passou a noite estável (...) Caminhou, subiu e desceu escadas, com assistência fisioterapêutica".



Na sexta-feira, seu médico pessoal, Roberto Kalil Filho, afirmou que a operação havia ocorrido "sem intercorrências" e que Lula devia deixar o hospital "na segunda, no mais tardar, na terça-feira".



O presidente colocou uma prótese total do lado direito do quadril sob anestesia geral para aliviar os dores das quais se queixava há mais de um ano.



Após a colocação da prótese, os médicos "aproveitaram a boa resposta de Lula à anestesia" para realizar outra operação, uma cirurgia estética para corrigir as pálpebras caídas.



Ainda que retorne antes do previsto ao Palácio do Alvorada, o mandatário terá que permanecer em Brasília durante pelo menos quatro semanas, uma pausa obrigatória em sua intensa agenda de viagens ao exterior.



No entanto, ele pretende "trabalhar normalmente" durante sua recuperação.



Kalil Filho mostrou-se "confiante" de que o presidente irá se recuperar a tempo de participar da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP28), que ocorrerá em Dubai, no final de novembro.



"Eu queria ter operado logo depois das eleições, mas falei 'se eu operar agora, vão dizer que o Lula tá velho, que ganhou as eleições e já está internado'", admitiu o presidente na terça-feira durante seu programa semanal "Conversa com o presidente", transmitido pelas redes sociais.