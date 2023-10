Darmstadt vence Werder Bremen e consegue 1ª vitória em seu retorno à Bundesliga

436

O Darmstadt, que voltou à primeira divisão do Campeonato Alemão depois de três décadas, conseguiu sua primeira vitória na temporada neste domingo (1º), ao bater o Werder Bremen por 4 a 2, pela 6ª rodada.



A equipe construiu o resultado sem dificuldades, abrindo 4 a 0 com gols de Matthias Bader (4'), Tim Skarke (25'), Marvin Mehlem (50') e Tobias Kempe (62' de pênalti).



Olivier Deman (70') e Milos Veljkovic (78') diminuíram para Werder, mas a reação não foi suficiente para evitar a derrota.



Com esta vitória, o Darmstadt sobe para a 15ª posição, com 4 pontos, e sai da zona de rebaixamento. Por sua vez, o Werder Bremen é o 12º, com 6 pontos.



"Defendemos a vitória com unhas e dentes. Estamos felizes", disse em entrevista à plataforma DAZN o treinador do Darmstadt, Torsten Lieberknecht.



No outro jogo deste domingo, o Freiburg (8º) derrotou o Augsburg (14º) por 2 a 0, com gols de Vincenzo Grifo (5') e Philipp Lienhart (56').



As equipes que brigam na parte de cima da tabela entraram em campo no sábado.



O Bayer Leverkusen se isolou na liderança ao vencer o lanterna Mainz fora de casa por 3 a 0.



O segundo colocado agora é o Stuttgart, graças à vitória por 2 a 0 sobre o Colônia (17º) como visitante.



O Bayern de Munique, que era o líder antes do início da rodada, caiu para a terceira posição com o empate em 2 a 2 em sua visita ao RB Leipzig (5º).



Dadas as circunstâncias do jogo, o time bávaro pode inclusive se sentir satisfeito, já que saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu evitar a derrota com uma reação no segundo tempo, ao marcar com Harry Kane (57' de pênalti) e Leroy Sané (70').



-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:



- Sexta-feira:



Hoffenheim - Borussia Dortmund 1 - 3



- Sábado:



Heidenheim - 1. FC Union Berlin 1 - 0



Bochum - B. Moenchengladbach 1 - 3



Colônia - Stuttgart 0 - 2



Mainz - Bayer Leverkusen 0 - 3



Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2 - 0



RB Leipzig - Bayern de Munique 2 - 2



- Domingo:



Darmstadt - Werder Bremen 4 - 2



Freiburg - Augsburg 2 - 0



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Bayer Leverkusen 16 6 5 1 0 20 6 14



2. Stuttgart 15 6 5 0 1 19 7 12



3. Bayern de Munique 14 6 4 2 0 20 6 14



4. Borussia Dortmund 14 6 4 2 0 12 6 6



5. RB Leipzig 13 6 4 1 1 16 6 10



6. Hoffenheim 12 6 4 0 2 13 9 4



7. Wolfsburg 12 6 4 0 2 9 6 3



8. Freiburg 10 6 3 1 2 7 10 -3



9. Eintracht Frankfurt 7 6 1 4 1 4 5 -1



10. Heidenheim 7 6 2 1 3 10 13 -3



11. 1. FC Union Berlin 6 6 2 0 4 9 10 -1



12. Werder Bremen 6 6 2 0 4 10 14 -4



13. B. Moenchengladbach 5 6 1 2 3 11 14 -3



14. Augsburg 5 6 1 2 3 9 15 -6



15. Darmstadt 4 6 1 1 4 10 18 -8



16. Bochum 3 6 0 3 3 5 19 -14



17. Colônia 1 6 0 1 5 4 11 -7



18. Mainz 1 6 0 1 5 4 17 -13