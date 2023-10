Forest e Brentford empatam em jogo isolado da rodada do Inglês

436

Nottingham Forest e Brentford empataram em 0 a 0 no único jogo disputado neste domingo (1º) pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.



O Brentford parecia com a vitória encaminhada, depois que Christian Norgaard abriu o placar (58').



Mas apenas sete minutos depois, o Forest selou o empate com o oportunista Nico Domínguez, que ganhou no alto do goleiro e mandou a bola para as redes de cabeça.



Com este empate, o Nottingham Forest fica em 11ª na tabela e o Brentford é o 13º, com ambos separados por um ponto.



Com oito dos dez jogos disputados no sábado, Fulham e Chelsea encerram a 7ª rodada da Premier League nesta segunda-feira.



O líder do campeonato é o Manchester City, com 18 pontos. O segundo é o Tottenham, que venceu o Liverpool (4º) por 2 a 1, enquanto o Arsenal é o terceiro.



-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



Aston Villa - Brighton 6 - 1



Wolverhampton - Manchester City 2 - 1



Everton - Luton Town 1 - 2



Manchester United - Crystal Palace 0 - 1



Newcastle - Burnley 2 - 0



AFC Bournemouth - Arsenal 0 - 4



West Ham - Sheffield United 2 - 0



Tottenham - Liverpool 2 - 1



- Domingo:



Nottingham - Brentford 1 - 1



- Segunda-feira:



(16h00) Fulham - Chelsea



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Manchester City 18 7 6 0 1 17 5 12



2. Tottenham 17 7 5 2 0 17 8 9



3. Arsenal 17 7 5 2 0 15 6 9



4. Liverpool 16 7 5 1 1 16 7 9



5. Aston Villa 15 7 5 0 2 18 11 7



6. Brighton 15 7 5 0 2 19 14 5



7. West Ham 13 7 4 1 2 13 10 3



8. Newcastle 12 7 4 0 3 18 7 11



9. Crystal Palace 11 7 3 2 2 7 7 0



10. Manchester United 9 7 3 0 4 7 11 -4



11. Nottingham 8 7 2 2 3 8 10 -2



12. Fulham 8 6 2 2 2 5 10 -5



13. Brentford 7 7 1 4 2 10 10 0



14. Wolverhampton 7 7 2 1 4 8 13 -5



15. Chelsea 5 6 1 2 3 5 6 -1



16. Everton 4 7 1 1 5 6 12 -6



17. Luton Town 4 6 1 1 4 5 12 -7



18. AFC Bournemouth 3 7 0 3 4 5 15 -10



19. Burnley 1 6 0 1 5 4 15 -11



20. Sheffield United 1 7 0 1 6 5 19 -14