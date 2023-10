Jogadores do PSG se desculpam por cânticos ofensivos ao Olympique de Marsella

436

Os jogadores do Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi e Layvin Kurzawa, convocados pela comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) da França depois de proferirem cânticos ofensivos contra o Olympique de Marselha, pediram desculpas neste domingo (1º), afirmando "lamentar sinceramente" suas palavras.



No domingo passado, os quatro jogadores foram gravados entoando um cântico com insultos aos marselheses durante a comemoração da vitória do PSG por 4 a 0 sobre o Olympique, no Parque dos Príncipes.



"Lamentamos sinceramente pelas palavras que não deveríamos ter pronunciado", afirmaram em suas redes sociais (Instagram e X, antigo Twitter), e "queremos pedir perdão".



"Temos muita consciência do impacto de nossos gestos e de nossas palavras sobre o público, especialmente os mais jovens que sonham diante de uma partida de futebol", prosseguiram, e "no futuro faremos tudo para respeitar ainda mais nosso dever de dar exemplo".



Durante o jogo, torcedores do PSG presentes no estádio também entoaram cânticos homofóbicos.



O clube expressou que "condena toda forma de discriminação, especialmente a homofobia", que "não tem lugar nos estádios nem na sociedade".



O PSG e os quatro jogadores comparecerão à comissão disciplinar da LFP na próxima quinta-feira, um dia depois da partida contra o Newcastle pela Liga dos Campeões.