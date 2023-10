Ex-funcionário do governo de El Salvador é preso por corrupção

436

Um ex-funcionário de alto escalão do governo do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, foi preso pela polícia por um caso de suposta corrupção, informaram o Ministério Público (MP) e o chefe de Estado salvadorenho.



O ex-presidente do estatal Banco de Desenvolvimento da República de El Salvador (Bandesal), Juan Pablo Durán, foi preso na noite de sábado no aeroporto internacional de San Salvador, por supostos crimes de corrupção como aceitar subornos, informou a Procuradoria-Geral na rede social X (antes Twitter).



Bukele designou Durán para o cargo em 2 de junho de 2019, um dia depois de assumir a presidência do país. No entanto, ele foi afastado de seu cargo em março de 2022, indicou o Ministério Público.



Uma investigação levou a sua detenção, segundo o órgão, que não revelou detalhes sobre o caso.



"Nas próximas horas, ele será enviado a um tribunal competente para que enfrente a Justiça", apontou o MP.



"Exonerei Juan Pablo Durán como resultado de uma investigação interna que aconteceu no BANDESAL; No entanto, ao invés de engavetá-la como se fazia antes, a entregamos ao Ministério Público para que eles descobrissem os responsáveis", escreveu Bukele na rede X.



"Vamos lutar contra a corrupção, venha de onde vier, funcionários atuais e anteriores, tanto deste governo, como dos anteriores", acrescentou.



Em sua última mensagem à nação em junho, Bukele disse no Congresso que sua administração iniciava uma "guerra frontal" contra a corrupção, similar às ações que empreendeu contra as gangues sob um questionado regime de exceção que permite prisões sem mandado judicial.



Sob tal regime, o governo prendeu 72.600 supostos membros de gangue. Segundo as autoridades, aproximadamente 7.000 inocentes foram liberados.