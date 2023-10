Lula permanece 'estável' após operação do quadril

436

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou "estável" a tarde deste sábado (30), após ter se submetido, na sexta-feira, a uma operação do quadril, e começou a fazer sessões de fisioterapia pela manhã, anunciou a equipe médica que o acompanha.



Lula, que fará 78 anos em outubro, "passou a tarde estável", informou o último boletim médico divulgado à noite pelo Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde o presidente foi operado e permanece internado.



Mais cedo, um boletim anterior havia informado que Lula tinha passado a noite "estável, caminhou pela manhã e realizou sessões de fisioterapia" em seu quarto no hospital.



Os médicos que o operaram disseram na sexta-feira que tudo havia saído "bem" na cirurgia e que Lula receberia alta "entre segunda e terça-feira" próximas.



Mas o presidente terá que suspender sua intensa agenda de viagens: ele ficará em Brasília durante pelo menos quatro semanas, ainda que pretenda "trabalhar normalmente" durante sua recuperação.



Seu médico, Roberto Kalil Filho, garantiu, no entanto, que está certo de que Lula irá se recuperar a tempo de participar da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima - COP28 -, que ocorrerá em Dubai no final de novembro.



Trata-se de uma cúpula importante para o presidente, que se posiciona como defensor do meio ambiente e prometeu erradicar o desmatamento na Amazônia até 2030.



A cirurgia, que consistiu na colocação de uma prótese no quadril direito para aliviar as dores provocadas por uma artrose, durou pouco mais de uma hora.



Após colocarem a prótese híbrida, os médicos "aproveitaram a boa resposta de Lula à anestesia" para realizar uma pequena cirurgia estética de correção nas pálpebras.



No início da semana, Lula havia dito que estava "muito otimista" sobre a cirurgia, com a esperança de finalmente acabar com as dores que sofria há mais de um ano e o deixavam de "mau humor".



"Vou me cuidar com muito carinho (...) Tenho certeza de que vou voltar bem", disse, na terça-feira, durante seu programa semanal "Conversa com o presidente", transmitido pelas redes sociais.



Inicialmente, Lula terá que usar um andador para não perder o equilíbrio, informou na sexta-feira o cirurgião Giancarlo Polesello.



No entanto, o presidente não quer demonstrar fragilidade diante das câmeras. "Vocês não vão me ver de muleta", disse, revelando que tomou a decisão de não aparecer usando o acessório seguindo um conselho de seu fotógrafo oficial.