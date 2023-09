Goleiro sofre desmaio, e jogo do Ajax no Campeonato Holandês é suspenso

436

O goleiro Etienne Vaessen, do RKC Waalwijk, ficou desacordado após se chocar com o atacante Brian Brobbey, do Ajax, e o jogo entre as equipes neste sábado (30), pelo Campeonato Holandês, foi suspenso.



Nos minutos finais do segundo tempo, o Ajax vencia por 3 a 2 quando Vaessen desmaiou no lance com Brobbey.



Vários jogadores fizeram sinal desesperados para pedir atendimento ao goleiro, que foi reanimado no campo pelos médicos dos dois times e levado a um hospital, segundo a agência ANP.



Com cerca de dez minutos de paralisação, o sistema de som do estádio anunciou que a partida não seria retomada neste sábado porque os jogadores estavam "muito afetados para continuar jogando".



Outros clubes da primeira divisão holandesa, como PSV e Feyenoord, publicaram mensagens de apoio ao goleiro nas redes sociais.