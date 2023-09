PSG empata sem gols com Clermont no Francês; Monaco bate Olympique e dorme líder

436

O Paris Saint-Germain desperdiçou a chance de subir para a liderança do Campeonato Francês ao empatar em 0 a 0 com o vice-lanterna, o Clermont, neste sábado (30), pela 7ª rodada, que também teve a derrota do Olympique de Marselha para o Monaco, novo líder provisório.



Quase uma semana depois da goleada sobre o Olympique por 4 a 0, e antes do retorno à Liga dos Campeões com a visita ao Newcastle, o PSG foi parado pela boa atuação do goleiro Mory Diaw.



Com este empate fora de casa, o time parisiense sobe fica em terceiro na tabela com 12 pontos.



O novo trio de ataque formado por Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani e Ousmane Dembélé parece ainda não ter se encaixado.



Especialmente porque Mbappé, que sofre com pequenos problemas físicos desde o início da temporada, não atingiu seu melhor nível.



O astro da seleção francesa inclusive recebeu um cartão amarelo por simular um pênalti (81').



Um minuto depois, o português Gonçalo Ramos perdeu a chance mais clara do jogo cara a cara com Diaw (82').



O goleiro do Clermont também impediu Dembélé de marcar seu primeiro gol com a camisa do PSG, em uma grande oportunidade no primeiro tempo (19').



Com apenas três vitórias nos sete primeiros jogos da Ligue 1, o Paris Saint-Germain se prepara agora para visitar o Newcastle na próxima quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions.



"Os jogos fora de casa são sempre difíceis, com adversários motivados, o público, o ambiente, tudo isso faz a diferença, e contra o Newcastle é um jogo que desperta muito interesse, será um jogo melhor", analisou o técnico do PSG, o espanhol Luis Enrique.



O treinador também criticou as condições do gramado do estádio Gabriel Montpied.



"A bola parecia mais um coelho saltando, não conseguimos pegar o coelho", comentou.



Por sua vez, o Monaco assumiu a liderança provisória ao derrotar por 3 a 2 o Olympique de Marselha (8º), que teve a estreia do técnico Gennaro Gattuso.



O Olympique abriu o placar no primeiro minuto de jogo com o senegalês Iliman Ndiaye, mas os monegascos não demoraram para empatar com Maghnes Akliouche (8').



Ainda no primeiro tempo, Samuel Gigot voltou a colocar o time de Marselha na frente (18'), até o Monaco empatar cinco minutos depois com o americano Folarin Balogun (23').



Depois do intervalo, o jovem Akliouche marcou para dar a vitória ao time do Principado (52'), que agora lidera a tabela com 14 pontos, dois à frente do Brest (2º), que no domingo visita o Nice (4º).



-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Strasbourg - Lens 0 - 1



- Sábado:



Clermont-Ferrand FC - PSG 0 - 0



Monaco - Olympique de Marselha 3 - 2



- Domingo:



(08h00) Reims - Lyon



(10h00) Toulouse - Metz



Nice - Brest



Le Havre - Lille



(12h05) Lorient - Montpellier



(15h45) Rennes - Nantes



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 14 7 4 2 1 18 10 8



2. Brest 13 6 4 1 1 8 6 2



3. PSG 12 7 3 3 1 14 6 8



4. Nice 12 6 3 3 0 8 4 4



5. Reims 10 6 3 1 2 11 8 3



6. Strasbourg 10 7 3 1 3 7 9 -2



7. Le Havre 9 6 2 3 1 10 7 3



8. Olympique de Marselha 9 7 2 3 2 9 11 -2



9. Rennes 8 6 1 5 0 10 6 4



10. Nantes 8 6 2 2 2 11 11 0



11. Lille 8 6 2 2 2 8 9 -1



12. Metz 8 6 2 2 2 7 10 -3



13. Lens 7 7 2 1 4 7 12 -5



14. Montpellier 6 6 1 3 2 9 9 0



15. Lorient 6 6 1 3 2 10 12 -2



16. Toulouse 6 6 1 3 2 6 8 -2



17. Clermont-Ferrand FC 2 7 0 2 5 5 12 -7



18. Lyon 2 6 0 2 4 3 11 -8