Leverkusen vence Mainz, vira líder isolado e pressiona Bayern no Alemão

O Bayer Leverkusen venceu o Mainz por 3 a 0 neste sábado (30), na 6ª rodada do Campeonato Alemão, e assumiu a liderança isolada da tabela, à espera do resultado do Bayern de Munique, que logo mais enfrenta o RB Leipzig fora de casa.



Um gol contra do zagueiro holandês Sepp van den Berg (18') e outros dois, do espanhol Alejandro Grimaldo (59') e de Jonas Hofmann (65'), deram a vitória ao Leverkusen, que continua invicto e chega agora a 16 pontos, no melhor início de temporada de sua história (cinco vitórias e um empate nas seis primeiras rodadas).



Um ponto atrás está o surpreendente Stuttgart, que bateu o Colônia por 2 a 0, com dois gols do atacante Deniz Undav.



Por sua vez, o time revelação da temporada passada, o Union Berlin, continua sem engrenar este ano e foi derrotado por 1 a 0 pelo Heidenheim, que veio da segunda divisão.



Já o Bayern de Munique terá que derrotar o Leipzig neste sábado para igualar a pontuação do Leverkusen e recuperar a liderança da Bundesliga.



-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Hoffenheim - Borussia Dortmund 1 - 3



- Sábado:



Heidenheim - 1. FC Union Berlin 1 - 0



Bochum - B. Moenchengladbach 1 - 3



Colônia - Stuttgart 0 - 2



Mainz - Bayer Leverkusen 0 - 3



Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2 - 0



(13h30) RB Leipzig - Bayern de Munique



- Domingo:



(10h30) Darmstadt - Werder Bremen



(12h30) Freiburg - Augsburg



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Bayer Leverkusen 16 6 5 1 0 20 6 14



2. Stuttgart 15 6 5 0 1 19 7 12



3. Borussia Dortmund 14 6 4 2 0 12 6 6



4. Bayern de Munique 13 5 4 1 0 18 4 14



5. RB Leipzig 12 5 4 0 1 14 4 10



6. Hoffenheim 12 6 4 0 2 13 9 4



7. Wolfsburg 12 6 4 0 2 9 6 3



8. Eintracht Frankfurt 7 6 1 4 1 4 5 -1



9. Heidenheim 7 6 2 1 3 10 13 -3



10. Freiburg 7 5 2 1 2 5 10 -5



11. 1. FC Union Berlin 6 6 2 0 4 9 10 -1



12. Werder Bremen 6 5 2 0 3 8 10 -2



13. B. Moenchengladbach 5 6 1 2 3 11 14 -3



14. Augsburg 5 5 1 2 2 9 13 -4



15. Bochum 3 6 0 3 3 5 19 -14



16. Colônia 1 6 0 1 5 4 11 -7



17. Darmstadt 1 5 0 1 4 6 16 -10



18. Mainz 1 6 0 1 5 4 17 -13