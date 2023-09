Napoli goleia Lecce e se recupera antes de receber Real Madrid na Champions

436

O Napoli, atual campeão da Itália, emendou sua segunda goleada consecutiva neste sábado (30), ao bater o Lecce fora de casa por 4 a 0, subindo provisoriamente para a terceira posição do Campeonato italiano, antes dos outros resultados da 7ª rodada.



Após uma sequência de três jogos sem vencer, o time napolitano, que nesta semana já goleou a Udinese (4 a 1), parece se recuperar no momento ideal, antes de receber o Real Madrid, na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões.



Justamente pensando no duelo com os espanhóis, o técnico Rudi Garcia optou por deixar no banco o atacante nigeriano Victor Osimhen, que entrou na volta do intervalo e marcou o segundo do Napoli (51').



Antes, aos 16 minutos da primeira etapa, o norueguês Leo Ostigard tinha aberto o placar ao completar de cabeça um cruzamento na área de Piotr Zielinski em cobrança de falta (16).



Na reta final da partida, completaram a festa Gianluca Gaetano (88') e Matteo Politano (90'+5 de pênalti).



O Napoli soma agora 14 pontos, um a menos que Inter de Milão (1ª) e Milan (2º), que ainda neste sábado enfrentam Salernitana (17º) e Lazio (12º), respectivamente.



-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



Lecce - Napoli 0 - 4



(13h00) Milan - Lazio



(15h45) Salernitana - Inter



- Domingo:



(07h30) Bologna - Empoli



(10h00) Udinese - Genoa



(13h00) Atalanta - Juventus



(15h45) Roma - Frosinone



- Segunda-feira:



(13h30) Torino - Hellas Verona



Sassuolo - Monza



(15h45) Fiorentina - Cagliari



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Inter 15 6 5 0 1 15 3 12



2. Milan 15 6 5 0 1 13 8 5



3. Napoli 14 7 4 2 1 16 6 10



4. Juventus 13 6 4 1 1 12 6 6



5. Atalanta 12 6 4 0 2 11 5 6



6. Fiorentina 11 6 3 2 1 12 10 2



7. Lecce 11 7 3 2 2 8 9 -1



8. Frosinone 9 6 2 3 1 9 8 1



9. Sassuolo 9 6 3 0 3 11 12 -1



10. Torino 8 6 2 2 2 6 7 -1



11. Genoa 7 6 2 1 3 8 9 -1



12. Lazio 7 6 2 1 3 7 8 -1



13. Bologna 7 6 1 4 1 3 4 -1



14. Hellas Verona 7 6 2 1 3 4 6 -2



15. Monza 6 6 1 3 2 4 7 -3



16. Roma 5 6 1 2 3 13 11 2



17. Salernitana 3 6 0 3 3 4 10 -6



18. Udinese 3 6 0 3 3 2 10 -8



19. Empoli 3 6 1 0 5 1 13 -12



20. Cagliari 2 6 0 2 4 2 9 -7