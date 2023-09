Musk critica apoio da Alemanha ao resgate de migrantes no Mediterrâneo

436

O bilionário Elon Musk criticou o apoio da Alemanha a ONGs que resgatam migrantes no Mediterrâneo, depois de compartilhar uma mensagem favorável ao partido de extrema-direita alemão AfD.



"A opinião pública alemã está consciente disso?", questionou na sexta-feira o empresário em sua conta na rede social X (antes Twitter), ao compartilhar uma mensagem de uma conta identificada como "RadioGenoa" que critica o resgate no Mediterrâneo de migrantes por ONGs apoiadas pelo governo da Alemanha e afirma que espera uma vitória do partido AfD nas eleições regionais.



A Alemanha terá eleições em 8 de outubro na Baviera e em Hesse.



O ministério alemão das Relações Exteriores reagiu com uma publicação na rede X e afirmou: "Isto é o que se chama salvar vidas".



Musk respondeu neste sábado e perguntou se uma pesquisa foi feita na Alemanha. Também questionou se a maioria da opinião pública apoia os resgates.



"É certamente uma violação da soberania da Itália que a Alemanha transporte uma grande quantidade de imigrantes ilegais para o território italiano. Isto faz pensar em uma invasão", acrescentou o empresário, fundador da fabricante de carros elétricos Tesla e da SpaceX.



A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, reclamou com o governo alemão pelo financiamento que Berlim concede a organizações que ajudam os migrantes no mar.



Meloni, que lidera um governo de extrema-direita, alertou na sexta-feira que o país não quer receber mais migrantes salvos no mar por ONGs estrangeiras.



A recepção de refugiados é um tema central do debate político na Alemanha com o avanço nas pesquisas do partido AfD, que pode ter um apoio recorde nas próximas eleições.



