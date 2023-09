EUA garante que paralisação orçamentária não afetará controle migratório

436

Os Estados Unidos vão continuar expulsando os migrantes que não cumprirem com as condições para entrar e ficar no país, mesmo com a possibilidade de uma paralisação parcial dos serviços federais neste fim de semana, advertiu nesta sexta-feira (29) um funcionário americano que pediu anonimato.



As leis migratórias "não mudaram, endurecemos as consequências para as pessoas que entram de maneira ilegal e estamos repatriando um número recorde de pessoas, desde 12 de maio, para seus países e ao México", afirmou a fonte durante uma entrevista telefônica.



"Isso vai continuar acontecendo, independentemente do que acontecer no Congresso", que tem até a meia-noite de sábado para entrar em acordo sobre uma lei que prolongue o orçamento federal e evite uma paralisação dos serviços.



A não ser que aconteça um acordo de última hora, algo altamente improvável, 1,5 milhão de funcionários públicos da maior economia do mundo vão ficar sem receber, o tráfego aéreo sofrerá transtornos e os parques nacionais permanecerão fechados.



O aplicativo de telefone celular (CBP One) usado pelos migrantes para solicitar uma audiência para admissão nos Estados Unidos "vai continuar operando", independentemente do que aconteça no fim de semana, assegurou o funcionário.



Este aplicativo é uma das vias implementadas pelo governo do presidente democrata Joe Biden para frear a entrada de migrantes desde 12 de maio, quando foi suspensa uma norma sanitária que, na prática, permitia bloquear a maioria dos que chegavam sem visto.



"A fronteira não está aberta e não estará aberta para a imigração irregular", insistiu o funcionário, que adverte aos migrantes que os traficantes de pessoas dizem o contrário para enganá-los.