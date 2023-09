Petróleo fecha em leve queda, puxado por realização de lucros

436

Os preços do petróleo fecharam em queda, nesta sexta-feira (29), em um mercado orientado pela realização de lucros, após a disparada da commodity nos últimos dias.



Em Londres, o preço do barril Brent do Mar do Norte para entrega em novembro registrou baixa de 0,07%, a 95,31 dólares.



Enquanto isso, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo período, recuou 1%, a 90,79 dólares.



Esta queda "se deve à realização de lucros", explicou Stephen Schork, do Schork Group. "Os [operadores] que estavam posicionados em alta, quiseram monetizar seus lucros e colocá-los em suas contas para o terceiro trimestre", afirmou.



Esta sexta foi o último dia do trimestre, quando costumam ocorrer ajustes nas carteiras.



"Os 'traders' se deram conta rapidamente de que o barril ainda não vai passar dos 100 dólares", explicou Edward Moya, da Oanda, em nota de análise.



"Mas os fundamentos [do mercado] não mudaram", disse Schork. "Penso que poderíamos superar os 100 dólares até o fim do ano", afirmou.



"Se tivermos uma onda de frio em outubro ou novembro, isso poderia sacudir o mercado", alertou o especialista.