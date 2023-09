Dortmund vence Hoffenheim pula para liderança do Campeonato Alemão

436

O Borussia Dortmund assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Alemão ao vencer fora de casa o Hoffenheim por 3 a 1 nesta sexta-feira (29), na abertura da 6ª rodada.



Com o resultado, o Dortmund chega a 14 pontos de 18 possíveis, com um balanço de quatro vitórias e dois empates.



A vitória desta sexta não foi fácil, já que o time teve que jogar com um homem a menos nos últimos 20 minutos, graças a expulsão de Ramy Bensebaini (71').



Niclas Füllkrug, titular pela primeira vez no ataque do Dortmund, abriu o placar no minuto 18, antes de Mats Hummels cometer pênalti e Andrej Kramaric converter para empatar para o Hoffenheim (25').



Pouco antes do intervalo, após boa jogada de Donyell Malen pela direita, Marco Reus colocou o Dortmund novamente em vantagem comm uma bela finalização de voleio (45'+3).



No segundo tempo, o Hoffenheim foi em busca do empate e teve duas grandes chances de marcar.



Uma cabeçada de Grischa Prömel foi salva em cima da linha pelo goleiro Gregor Kobel (49'), que também brilhou fazendo grande defesa em cobrança de falta de Robert Skov.



Em um contra-ataque, já nos acréscimos, o norueguês Julian Ryerson marcou o terceiro para sacramentar a vitória do Dortmund (90'+5).



"É uma vitória importante para nós", admitiu técnico Edin Terzic, "mas há espaço para melhorar".



"Depois do cartão vermelho, o jogo foi diferente. Mostramos outra cara, mostramos que queríamos defender a nossa vitória", acrescentou Terzic.



No sábado, Bayern de Munique (2º) e Bayer Leverkusen (3º), ambos com 13 pontos, podem tirar o Borussia Dortmund da liderança.



O time bávaro visita o RB Leipzig (5º), enquanto o Leverkusen encara o lanterna Mainz também fora de casa.



-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Hoffenheim - Borussia Dortmund 1 - 3



- Sábado:



(10h30) Heidenheim - 1. FC Union Berlin



Bochum - B. Moenchengladbach



Colônia - Stuttgart



Mainz - Bayer Leverkusen



Wolfsburg - Eintracht Frankfurt



(13h30) RB Leipzig - Bayern de Munique



- Domingo:



(10h30) Darmstadt - Werder Bremen



(12h30) Freiburg - Augsburg



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Borussia Dortmund 14 6 4 2 0 12 6 6



2. Bayern de Munique 13 5 4 1 0 18 4 14



3. Bayer Leverkusen 13 5 4 1 0 17 6 11



4. Stuttgart 12 5 4 0 1 17 7 10



5. RB Leipzig 12 5 4 0 1 14 4 10



6. Hoffenheim 12 6 4 0 2 13 9 4



7. Wolfsburg 9 5 3 0 2 7 6 1



8. Eintracht Frankfurt 7 5 1 4 0 4 3 1



9. Freiburg 7 5 2 1 2 5 10 -5



10. 1. FC Union Berlin 6 5 2 0 3 9 9 0



11. Werder Bremen 6 5 2 0 3 8 10 -2



12. Augsburg 5 5 1 2 2 9 13 -4



13. Heidenheim 4 5 1 1 3 9 13 -4



14. Bochum 3 5 0 3 2 4 16 -12



15. B. Moenchengladbach 2 5 0 2 3 8 13 -5



16. Colônia 1 5 0 1 4 4 9 -5



17. Darmstadt 1 5 0 1 4 6 16 -10



18. Mainz 1 5 0 1 4 4 14 -10