Lens vence Strasbourg e segue em ascensão no Campeonato Francês

Depois de um péssimo início de campanha, o Lens confirmou sua recuperação emendando sua segunda vitória consecutiva, ao bater fora de casa o Strasbourg por 1 a 0 nesta sexta-feira (29), na abertura da 7ª rodada do Campeonato Francês.



O único gol do jogo foi marcado aos 16 minutos, pelo atacante Elye Wahi, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa de seu novo clube.



Com este resultado, o Lens soma agora 7 pontos e sai da zona de rebaixamento, subindo provisoriamente para a 13ª posição.



Por sua vez, o Strasbourg (6º) não fez um bom jogo, com exceção do brasileiro Ângelo (ex-Santos), que se mostrou muito ativo e foi o melhor jogador da equipe.



A 7ª rodada da Ligue 1 continua neste sábado, com o Paris Saint-Germain visitando o lanterna Clermont e Monaco recebendo o Olympique de Marselha.



No domingo, o líder Brest enfrenta o Nice fora de casa.



-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Strasbourg - Lens 0 - 1



- Sábado:



(12h00) Clermont-Ferrand FC - PSG



(16h00) Monaco - Olympique de Marselha



- Domingo:



(08h00) Reims - Lyon



(10h00) Toulouse - Metz



Nice - Brest



Le Havre - Lille



(12h05) Lorient - Montpellier



(15h45) Rennes - Nantes



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Brest 13 6 4 1 1 8 6 2



2. Nice 12 6 3 3 0 8 4 4



3. PSG 11 6 3 2 1 14 6 8



4. Monaco 11 6 3 2 1 15 8 7



5. Reims 10 6 3 1 2 11 8 3



6. Strasbourg 10 7 3 1 3 7 9 -2



7. Le Havre 9 6 2 3 1 10 7 3



8. Olympique de Marselha 9 6 2 3 1 7 8 -1



9. Rennes 8 6 1 5 0 10 6 4



10. Nantes 8 6 2 2 2 11 11 0



11. Lille 8 6 2 2 2 8 9 -1



12. Metz 8 6 2 2 2 7 10 -3



13. Lens 7 7 2 1 4 7 12 -5



14. Montpellier 6 6 1 3 2 9 9 0



15. Lorient 6 6 1 3 2 10 12 -2



16. Toulouse 6 6 1 3 2 6 8 -2



17. Lyon 2 6 0 2 4 3 11 -8



18. Clermont-Ferrand FC 1 6 0 1 5 5 12 -7