Homem de 60 anos é preso após derrubada de árvore emblemática no Reino Unido

436

Um homem de 60 anos foi preso, nesta sexta-feira (29), no âmbito da investigação sobre a derrubada de uma das árvores mais famosas do Reino Unido, anunciou a polícia local, que havia liberado um adolescente de 16 anos algumas horas antes.



O corte da árvore de Sycamore Gap, isolada entre duas colinas em uma paisagem espetacular do norte da Inglaterra, causou tristeza e indignação no Reino Unido.



A árvore, de duzentos anos, ficava próxima à Muralha de Adriano (Hadrian's Wall) - construída na época romana para impedir a invasão dos bárbaros -, um sítio declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.



Em 2016, foi eleita "árvore do ano", e apareceu no cinema no filme "Robin Hood" de Kevin Costner, em 1991.



A polícia de Northumbria que investiga esse "ato de vandalismo deliberado", anunciou, nesta sexta-feira, que prendeu "um homem de 60 anos vinculado ao incidente".



Um adolescente de 16 anos, preso na quinta-feira por suspeita de "degradações", foi liberado nesta sexta pela manhã "à espera de novas investigações", declarou a polícia.



"Espero que essa segunda prisão demonstre que levamos a situação a sério, e nosso compromisso de encontrar os responsáveis e levá-los ante a Justiça", declarou Rebecca Fenney-Menzies, policial de Northumbria, em um comunicado.



Na manhã de quinta-feira, pedestres encontraram a árvore, uma das mais fotografadas do país, cortada no toco, aparentemente com uma motosserra.



Andrew Poad, um dos líderes do National Trust, que administra sítios do patrimônio no Reino Unido, assegurou à BBC que a árvore está "sadia" e que é possível que volte a crescer.