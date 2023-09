Após tropeço inesperado, Inter de Milão busca reação no Italiano

436

Depois de perder em casa para o Sassuolo (2 a 1) no meio da semana, a líder Inter de Milão precisa reagir, no sábado (30), em sua visita à Salernitana (17ª), em um dos jogos de destaque da 7ª rodada do Campeonato Italiano.



Nas cinco primeiras rodadas, a Inter conseguiu cinco vitórias, incluindo a goleada por 5 a 1 no clássico contra o Milan. Por isso, o tropeço diante do Sassuolo foi tão inesperado quando doloroso.



A Salernitana, que tem apenas três pontos e ainda não venceu no campeonato, parece um adversário propício para curar essas feridas e evitar uma sequência negativa.



O Milan (2º), que aproveitou a derrota da rival para alcançar seus mesmos 15 pontos, ao vencer o Cagliari (3 a 1), joga no sábado contra a Lazio (12ª) para assumir a liderança provisória e pressionar os 'nerazzurri'.



Por sua vez, o Napoli (5º), atual campeão, visita o surpreendente Lecce (6º). Ambos estão empatados com 11 pontos depois de seis rodadas.



O time napolitano vem de uma boa vitória por 4 a 1 sobre a Udinese, mas vive um início de temporada irregular. Um resultado positivo tranquilizaria muito os ânimos da equipe antes do confronto com o Real Madrid pela Liga dos Campeões, na semana que vem.



-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



(10h00) Lecce - Napoli



(13h00) Milan - Lazio



(15h45) Salernitana - Inter



- Domingo:



(07h30) Bologna - Empoli



(10h00) Udinese - Genoa



(13h00) Atalanta - Juventus



(15h45) Roma - Frosinone



- Segunda-feira:



(13h30) Torino - Hellas Verona



Sassuolo - Monza



(15h45) Fiorentina - Cagliari



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Inter 15 6 5 0 1 15 3 12



2. Milan 15 6 5 0 1 13 8 5



3. Juventus 13 6 4 1 1 12 6 6



4. Atalanta 12 6 4 0 2 11 5 6



5. Napoli 11 6 3 2 1 12 6 6



6. Lecce 11 6 3 2 1 8 5 3



7. Fiorentina 11 6 3 2 1 12 10 2



8. Frosinone 9 6 2 3 1 9 8 1



9. Sassuolo 9 6 3 0 3 11 12 -1



10. Torino 8 6 2 2 2 6 7 -1



11. Genoa 7 6 2 1 3 8 9 -1



12. Lazio 7 6 2 1 3 7 8 -1



13. Bologna 7 6 1 4 1 3 4 -1



14. Hellas Verona 7 6 2 1 3 4 6 -2



15. Monza 6 6 1 3 2 4 7 -3



16. Roma 5 6 1 2 3 13 11 2



17. Salernitana 3 6 0 3 3 4 10 -6



18. Udinese 3 6 0 3 3 2 10 -8



19. Empoli 3 6 1 0 5 1 13 -12



20. Cagliari 2 6 0 2 4 2 9 -7