Eliminado da Copa da Liga, City tenta se manter 100% no Inglês

Único time das grandes ligas europeias que conseguiu somar seis vitórias nas seis primeiras rodadas, o Manchester City quer manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês neste sábado (30), em sua visita ao Wolverhampton.



No entanto, o City chega para o confronto com o orgulho ferido. Não por seus resultados na Premier League, mas pela eliminação na Copa da Liga Inglesa.



O time foi derrotado 1 a 0 pelo Newcastle, na última quarta-feira, em jogo em que o técnico Josep Guardiola poupou vários titulares por conta do apertado calendário do atual campeão da Inglaterra e da Europa.



O Wolverhampton, 16º colocado e que venceu apenas um dos seus seis jogos até aqui, parece um adversário propício para os 'Citizens' mostrarem que a queda na Copa da Liga foi um simples acidente.



Na cola do City está o Liverpool, segundo colocado com dois pontos a menos, que no sábado visita o Tottenham (4º), no principal jogo deste fim de semana na Inglaterra.



Para se manterem na briga pela liderança, os 'Reds' contam com seu poderoso ataque, que nos últimos cinco jogos na Premier League marcou 14 gols.



Mas o Tottenham não será um adversário fácil, já que também está invicto na temporada.



Além disso, os 'Spurs' estão mais descansados, pois já estão eliminados da Copa da Liga e não participam das competições europeias.



O Brighton, terceiro colocado, tem um jogo difícil contra o Aston Villa (6º) fora de casa, enquanto o Arsenal (5º) visita o Bournemouth (17º).



Para o Chelsea (14º), a curta viagem até a casa do Fulham (11º) na segunda-feira será um novo teste para o técnico Mauricio Pochettino, pressionado pelo mau início de temporada dos 'Blues'.



-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



(08h30) Aston Villa - Brighton



(11h00) Wolverhampton - Manchester City



Everton - Luton Town



Manchester United - Crystal Palace



Newcastle - Burnley



AFC Bournemouth - Arsenal



West Ham - Sheffield United



(13h30) Tottenham - Liverpool



- Domingo:



(10h00) Nottingham - Brentford



- Segunda-feira:



(16h00) Fulham - Chelsea



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Manchester City 18 6 6 0 0 16 3 13



2. Liverpool 16 6 5 1 0 15 5 10



3. Brighton 15 6 5 0 1 18 8 10



4. Tottenham 14 6 4 2 0 15 7 8



5. Arsenal 14 6 4 2 0 11 6 5



6. Aston Villa 12 6 4 0 2 12 10 2



7. West Ham 10 6 3 1 2 11 10 1



8. Newcastle 9 6 3 0 3 16 7 9



9. Manchester United 9 6 3 0 3 7 10 -3



10. Crystal Palace 8 6 2 2 2 6 7 -1



11. Fulham 8 6 2 2 2 5 10 -5



12. Nottingham 7 6 2 1 3 7 9 -2



13. Brentford 6 6 1 3 2 9 9 0



14. Chelsea 5 6 1 2 3 5 6 -1



15. Everton 4 6 1 1 4 5 10 -5



16. Wolverhampton 4 6 1 1 4 6 12 -6



17. AFC Bournemouth 3 6 0 3 3 5 11 -6



18. Luton Town 1 5 0 1 4 3 11 -8



19. Burnley 1 5 0 1 4 4 13 -9



20. Sheffield United 1 6 0 1 5 5 17 -12