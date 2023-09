436

As Nações Unidas vão enviar uma missão a Nagorno-Karabakh neste fim de semana para avaliar principalmente as necessidades humanitárias, anunciou o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, especificando que a organização não tem acesso a esta região "há cerca de 30 anos".



"O governo do Azerbaijão e a ONU concordaram em enviar uma missão para a região. A missão acontecerá neste fim de semana", disse ele.