África do Sul testa novo método de prevenção do HIV

A África do Sul, um dos países do mundo mais afetados pelo HIV, começará a testar um novo método de prevenção contra o vírus com um anel vaginal que libera um medicamento antirretroviral, anunciou nesta sexta-feira (29) o Fundo Global de combate à aids.



Três organizações envolvidas na luta contra a aids na África do Sul encomendaram 16.000 anéis que devem ser disponibilizados em alguns meses, segundo o Fundo Global de Combate à aids, tuberculose e malária.



Inspirado nos modelos utilizados para a contracepção feminina, o anel vaginal de silicone libera progressivamente um antirretroviral, a dapivirina, e deve ser trocado a cada mês.



"Estamos convencidos de que este novo anel pode ter um impacto revolucionário na prevenção do HIV", o vírus da imunodeficiência humana que destrói as defesas imunológicas e provoca a aids, explica em um comunicado o diretor do fundo, Peter Sands.



O anel é uma alternativa a outros tratamentos preventivos, como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), que revolucionou a luta contra o vírus da aids nos últimos anos.



Este tratamento implica tomar um comprimido diário ou receber uma injeção mensal, um método que não é necessariamente adaptável para todas as pessoas, explicam as organizações de prevenção sul-africanas.



"As mulheres precisam de acesso a uma série de soluções seguras e eficazes, incluindo o anel de dapivirina, para que possam adotar a mais conveniente", disse Ntombenhle Mkhize, presidente da Fundação de Combate à aids da África do Sul.



Em 2023, as mulheres e adolescentes representaram 53% das infecções no mundo, segundo o Unaids, programa da ONU que trabalha para criar soluções e ajudar as nações no combate à doença.



A África do Sul tem 13,7% do soropositivos, uma das maiores taxas do mundo de pessoas infectadas com HIV



Mais de 5,4 milhões de uma estimativa de 8,2 milhões de pessoas infectadas tomam antirretrovirais. O país tem um dos programas de tratamento do HIV mais importantes do mundo, o que permitiu reduzir consideravelmente a mortalidade.



Testes clínicos recentes mostraram que o anel vaginal de dapivirina, um dispositivo aprovado pela Organização Mundial da Saúde, permite reduzir em 35% o risco de e soroconversão (passar de soronegativo para soropositivo).



"Esperamos que mais países sigam os passos da África do Sul", disse Peter Sands.



O dispositivo também foi aprovado e está em fase de estudos para uso em Uganda, Quênia e Zimbábue.