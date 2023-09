Número de mortos em explosão de depósito em Nagorno-Karabakh sobe para 170

436

Ao menos 170 pessoas morreram na explosão de um depósito de combustíveis em Nagorno-Karabakh na segunda-feira (25), durante a fuga de dezenas de milhares de civis que temem a chegada das tropas do Azerbaijão, segundo um balanço atualizado divulgado nesta sexta-feira pelas autoridades separatistas armênias do enclave.



"Até o momento encontramos os restos mortais de 170 pessoas, que foram entregues ao departamento de exames médicos forenses", anunciaram as autoridades médicas em um comunicado.



O balanço anterior registrava 68 mortos e quase 200 feridos.



A explosão aconteceu poucos dias após o anúncio da rendição das forças separatistas armênias neste território montanhoso do Cáucaso, consequência de uma ofensiva relâmpago do Azerbaijão.



A rendição provocou um êxodo de dezenas de milhares de civis armênios que moravam no enclave, que fica dentro das fronteiras internacionais do Azerbaijão e foi cenário de duas guerras, uma no início da década de 1990 e outra em 2020.



A explosão aconteceu quando os refugiados tomaram o depósito para utilizar o combustível em sua fuga pela rodovia para a Armênia.