Drone ucraniano ataca estação de energia na Rússia e afeta hospital

436

Um drone ucraniano lançou explosivos nesta sexta-feira (29) contra uma estação de energia elétrica de uma localidade russa próxima da fronteira, o que provocou o corte do abastecimento para um hospital, afirmou o governador da região de Kursk.



"Um drone ucraniano lançou dois dispositivos explosivos em uma subestação de energia elétrica em Belaya", a menos de 25 quilômetros da fronteira, anunciou o governador Roman Stavoroit.



"Um dos transformadores pegou fogo. Cinco assentamentos e um hospital ficaram sem energia elétrica", declarou Stavoroit na plataforma Telegram. "A energia elétrica será restabelecida quando for seguro", acrescentou.



O Ministério da Defesa da Rússia anunciou algumas horas antes que destruiu dois drones na região de Belgorod, também na fronteira com a Ucrânia.