Ao menos 25 pessoas morreram em um atentado suicida contra uma procissão religiosa na província paquistanesa de Baluchistão nesta sexta-feira (29), anunciaram as autoridades locais.



"Vinte e cinco pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas, incluindo 20 que estão em condição crítica", afirmou Zubair Jamali, o ministro do Interior da província que fica na região sudoeste do Paquistão.