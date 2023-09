Palmeiras empata sem gols com Boca na ida da semifinal da Libertadores

436

O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Boca Juniors nesta quita-feira (28), diante de 48 mil torcedores em La Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.



Em um duelo movimentado, mas sem gols, o Boca tomou a iniciativa e criou as chances mais claras para sair com a vitória, mas pecou nas finalizações e o 'Verdão' conseguiu segurar um bom resultado para decidir a vaga na final em casa.



O jogo de volta será na próxima quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, e quem passar do confronto decide a Libertadores com o vencedor da outra semifinal, entre Internacional e Fluminense.



- Cavani quase marca -



O Boca tentou fazer pesar o fator casa com um início a todo vapor, indo ao ataque com vários jogadores e contando com a habilidade do jovem Valentín Barco para tentar furar o bloqueio do Palmeiras, acostumado a grandes duelos como visitante.



Os dois times tiveram chances de marcar, primeiro o Palmeiras com um chute de esquerda de Artur que foi desviado, depois o Boca com um cruzamento de Barco que Cavani se antecipou na primeira trave, mas cabeceou para fora.



Os argentinos aceleraram o ritmo, mas como era de se esperar, tiveram dificuldades para encontrar espaços na sólida defesa palmeirense.



Ainda assim, o Boca chegou com perigo em jogada pela esquerda, quando Barco tocou para o meio e o uruguaio Merentiel triscou de leve na bola, que passou raspando a trave.



Mesmo com suas limitações ofensivas, o 'Xeneize' se mostrou concentrado e, na parte final do primeiro tempo, encurralou o Palmeiras, que foi obrigado a se fechar.



Em chegada pelo lado direito, Exequiel Fernández entrou na área e bateu fraco. Pouco depois, Barco chutou por cima depois de receber em boas condições para marcar. Já nos acréscimos, Advíncula cruzou na medida para Cavani, que ganhou no alto e cabeceou à esquerda do gol de Weverton.



- Boca pressiona; Palmeiras se segura -



O time argentino manteve o domínio na segunda etapa, com paciência para encontrar os caminhos, mas faltou eficiência, enquanto o Palmeiras apostava nos contra-ataques para criar algumas chances, como quando Raphael Veiga invadiu a área com a bola dominada, mas bateu sem direção.



Weverton salvou o 'Verdão' ao defender uma cabeçada na pequena área e, pouco depois, espalmou uma bomba de esquerda de Barco, que Cavani não conseguiu aproveitar no rebote.



O artilheiro uruguaio foi muito ativo no jogo e criou várias situações de perigo, mas como ele próprio disse após o apito final, "a bola não quis entrar".



Com a saída de Barco (70'), o Boca perdeu intensidade em seus ataques e, embora tenha abafado o Palmeiras em seu campo defensivo, insistiu em cruzamentos pouco produtivos, quase sempre cortados pelo zagueiro paraguaio Gustavo Gómez.



O empate sem gols foi um retrato da campanha do Boca Juniors nesta Libertadores, que marcou apenas dois gols na fase de mata-mata do torneio.



Já o Palmeiras se mostrou mais uma vez uma equipe mais eficiente do que brilhante e conseguiu um bom empate na hostil Bombonera.



Agora, o time paulista vai tentar selar em casa a classificação para sua terceira final de Libertadores nos últimos quatro anos, embora não possa deixar de se precaver contra a pesada camisa do Boca, que mesmo sem potência ofensiva teve uma das melhores atuações no ano nesta quinta-feira.



-- Ficha técnica:



Copa Libertadores - Semifinais - Jogo de ida



Boca Juniors - Palmeiras 0 - 0



Local: La Bombonera (Buenos Aires)



Árbitro: Wilmar Roldan (COL)



Cartões amarelos:



Boca Juniors: Advíncula (31'), Benedetto (57')



Palmeiras: Zé Rafael (23')



Escalações:



Boca Juniors: Sergio Romero - Luis Advíncula, Nicolas Figal, Marcos Rojo (cap) (Nicolas Valentini 71'), Frank Fabra - Cristian Medina, Guillermo Fernández (Jorman Campuzano 77'), Ezequiel Fernández (Exequiel Zeballos 88'), Miguel Merentiel (Darío Benedetto 77'), Valentin Barco (Lucas Janson 71') - Edinson Cavani. Técnico: Jorge Almirón.



Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez (cap), Piquerez - Mayke (Breno Lopes 90+4), Gabriel Menino (Richard Ríos 78'), Raphael Veiga - Zé Rafael (Fabinho 87') - Artur (Luis Guilherme 78'), Rony (Endrick 90'+4). Técnico: Abel Ferreira.