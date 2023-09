TSE mantém inelegibilidade de Bolsonaro

436

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou nesta quinta-feira (28) um recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro e manteve a decisão de declará-lo inelegível durante oito anos por "abuso de poder político" e por propagar desinformação sobre o sistema eleitoral.



Os sete juízes rejeitaram por unanimidade o recurso da defesa do ex-presidente e reafirmaram a decisão de 30 de junho, que deixaria Bolsonaro fora das eleições presidenciais de 2026.



O ex-presidente, que chamou a sentença de "facada nas costas", já havia anunciado que irá recorrer também ao Supremo Tribunal Federal.



Os juízes tiveram de sexta-feira até hoje para apresentar sua decisão no plenário virtual, sem debaterem presencialmente. Bolsonaro foi condenado pelo TSE por "abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação", por ter questionado a confiabilidade do sistema de urnas eletrônicas com informações "falsas" durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022, três meses antes da eleições presidenciais.



Na decisão de junho, o TSE havia alcançado uma maioria de cinco votos a dois contra Bolsonaro, que enfrenta outros 15 processos administrativos no tribunal eleitoral e é alvo de cinco investigações no STF, com possíveis penas de prisão.



Em outro caso, a Justiça eleitoral ordenou hoje que Bolsonaro pague uma multa de 10 mil reais por impulsionar propaganda contra Lula durante a campanha.