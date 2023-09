Mais de 2.500 migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo em 2023 (ONU)

436

Mais de 2.500 migrantes morreram ou desapareceram ao tentar cruzar o Mediterrâneo em direção à Europa desde o início do ano, informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) nesta quinta-feira (28).



"Até 24 de setembro, mais de 2.500 pessoas foram registradas como mortas ou desaparecidas em 2023", um aumento considerável "em comparação com as 1.680 pessoas [mortas ou desaparecidas] no mesmo período em 2022", disse Ruven Menikdiwela, diretora do escritório do Acnur em Nova York, durante uma reunião do Conselho de Segurança dedicada à crise migratória no Mediterrâneo.



"Vidas também foram perdidas em terra, longe dos olhos do público", insistiu.



"As viagens partindo do Oeste, Leste e Chifre da África até a Líbia e os pontos de partida no litoral continuam entre as mais perigosas do mundo", afirmou.



"Os refugiados e migrantes que viajam por terra a partir da África Subsaariana correm o risco de morrer e sofrer graves violações dos direitos humanos a cada passo", alertou.



De acordo com os números apresentados por Menikdiwela, entre 1º de janeiro e 24 de setembro de 2023, um total de 186.000 migrantes chegaram ao sul da Europa (Itália, Grécia, Chipre e Malta), 130.000 deles na Itália, "um aumento de 83% em comparação com o mesmo período de 2022".



Quanto aos países de saída, entre janeiro e agosto de 2023, mais de 102.000 migrantes tentaram atravessar o Mediterrâneo partindo da Tunísia e outros 45.000 da Líbia.



Destes, 31.000 foram resgatados no mar ou interceptados e desembarcados na Tunísia, e outros 10.600 na Líbia, acrescentou.