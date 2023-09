Armênios de Nagorno-Karabakh anunciam dissolução de sua república e fuga prossegue

436

Os armênios de Nagorno-Karabakh anunciaram, nesta quinta-feira (28), o plano de dissolver sua república separatista em 1º de janeiro. O anúncio foi feito uma semana depois da vitória militar do Azerbaijão, o que forçou a fuga de mais da metade da população da região.



Em um decreto, Samvel Shajramanyan, governante do enclave de maioria armênia, anunciou a dissolução de "todas as instituições governamentais e organizações (...) em 1º de janeiro de 2024".



Isso significa que a "república de Nagorno-Karabakh", conhecida pelos armênios como Artsakh e fundada há mais de três décadas, "deixa de existir".



Em Ierevan, o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, afirmou que, segundo as previsões do governo, "nos próximos dias não haverá armênios em Nagorno-Karabakh", depois que mais de 70.000 moradores, o que representa mais da metade da população, fugiram do enclave, apesar das declarações do governo do Azerbaijão, que pediu que "não abandonem suas casas".



Pashinyan acusou o Azerbaijão de "limpeza étnica" no território do Cáucaso e pediu "ação" da comunidade internacional.



"É doloroso. Toda a nossa vida foi reduzida a pó", disse Lilit Grigorian, uma professora de 32 anos, que aguardava com o filho em Goris, uma cidade armênia próxima da fronteira.



- Fuga -



A região montanhosa fica dentro das fronteiras internacionais do Azerbaijão. Os armênios anunciaram a secessão no momento da desintegração da União Soviética. Desde então, os separatistas enfrentaram o governo azerbaijano em duas guerras, a primeira de 1988 a 1994 e a segunda em 2020, quando os secessionistas perderam vários territórios.



Na semana passada, o Azerbaijão executou uma ofensiva militar relâmpago e forçou a rendição dos armênios em 24 horas, sem uma intervenção dos soldados russos de manutenção da paz, mobilizados na região desde o fim de 2020.



A Armênia, que apoiou durante décadas o território, também não intercedeu militarmente desta vez, o que abriu caminho para a reintegração efetiva de Nagorno-Karabakh ao Azerbaijão.



Desde então, dezenas de milhares de armênios fugiram das tropas azerbaijanas, com medo da repressão, através do corredor Lachin, a única rodovia que liga Nagorno-Karabakh à república da Armênia.



As autoridades armênias anunciaram nesta quinta-feira que 78.000 refugiados procedentes do enclave entraram no país, ou seja, mais da metade dos 120.000 habitantes de Nagorno-Karabakh.



O governo armênio conseguiu abrigar até o momento apenas 2.850 pessoas, o que antecipa uma crise humanitária. "A Armênia não tem recursos e não conseguirá atuar sem ajuda estrangeira", disse à AFP o analista político Boris Navasardyan.



O Kremlin afirmou que "toma nota" do anúncio da dissolução da república autoproclamada de Nagorno-Karabakh, mas destacou que "não vê razões" para que a população abandone o enclave.



O Parlamento armênio anunciou que votará na próxima semana a ratificação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI), para irritação da Rússia, que, chamou a iniciativa de "inamistosa".



O presidente russo Vladimir Putin é alvo de uma ordem de detenção emitida pelo TPI pela suposta "deportação ilegal" de menores de idade ucranianos desde o início da invasão russa.



- Líder separatista detido -



As autoridades azerbaijanas prenderam, na quarta-feira, o empresário Ruben Vardanyan, que comandou o governo separatista armênio do enclave de novembro de 2022 a fevereiro de 2023, quando ele tentava entrar na Armênia.



Ele foi acusado de financiamento do terrorismo e de criar uma organização armada ilegal, segundo o Serviço de Segurança do Azerbaijão, e foi colocado em prisão provisória por quatro meses.



A ofensiva da semana passada deixou 213 mortos do lado armênio. Baku anunciou, nesta quinta-feira, ter perdido 186 de seus soldados, 12 funcionários do ministério do Interior e um civil.



Após o pedido de proteção aos civis feito na terça-feira pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken, sua contraparte alemã, Annalena Baerbock, pediu a Baku para autorizar a entrada de observadores internacionais em Nagorno-Karabakh.