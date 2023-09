Gattuso estreia pelo Olympique em visita ao Monaco no Francês; PSG enfrenta lanterna

436

Sob as ordens de seu novo treinador, o italiano Gennaro Gattuso, o Olympique de Marselha (8º) tentará sair da crise em visita ao Monaco (4º), no sábado (30), mesmo dia em que o Paris Saint-Germain (3º) terá a chance de mostrar seu potencial ofensivo contra o lanterna Clermont, na 7ª rodada do Campeonato Francês.



Os últimos dez dias foram conturbados no Olympique, com a saída do treinador espanhol Marcelino e o empate na Liga Europa com o Ajax na semana passada, mas principalmente pela goleada sofrida para o PSG por 4 a 0, no último domingo.



"Vi o jogo contra o Paris, mas é uma equipe contra a qual não se pode jogar. Eles começaram a entender os mecanismos que seu treinador [Luis Enrique] quer e agora não dá para jogar contra eles", disse Gattuso sobre a superioridade do PSG.



"Com certeza, não foi um bom jogo nosso, mas gostei da atitude, vi orgulho. Poderia ter terminado em uma tragédia, uns 10 a 0 ou 11 a 0. Poderia ter acabado mal, muito mal", acrescentou.



Gattuso não terá vida fácil contra o Monaco, que vem de derrota para o Nice, mas tem o melhor ataque da Ligue 1.



Também no sábado, horas antes, o PSG visita o Clermont com um inspirado Achraf Hakimi, que soma três gols e uma assistência nos últimos quatro jogos do time parisiense e que vive seu melhor momento no clube desde a sua chegada, em 2021.



Com apenas um ponto a mais que o Clermont, o Lyon (17º) ainda não venceu no campeonato, tampouco esteve à frente no placar nos seis jogos disputados até aqui.



O técnico italiano Fabio Grosso terá contra o Reims (5º) seu segundo jogo à frente da equipe, depois de substituir Laurent Blanc.



No domingo, o Nice (2º) vai receber o surpreendente líder Brest.



-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



(16h00) Strasbourg - Lens



- Sábado:



(12h00) Clermont-Ferrand FC - PSG



(16h00) Monaco - Olympique de Marselha



- Domingo:



(08h00) Reims - Lyon



(10h00) Toulouse - Metz



Nice - Brest



Le Havre - Lille



(12h05) Lorient - Montpellier



(15h45) Rennes - Nantes



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Brest 13 6 4 1 1 8 6 2



2. Nice 12 6 3 3 0 8 4 4



3. PSG 11 6 3 2 1 14 6 8



4. Monaco 11 6 3 2 1 15 8 7



5. Reims 10 6 3 1 2 11 8 3



6. Strasbourg 10 6 3 1 2 7 8 -1



7. Le Havre 9 6 2 3 1 10 7 3



8. Olympique de Marselha 9 6 2 3 1 7 8 -1



9. Rennes 8 6 1 5 0 10 6 4



10. Nantes 8 6 2 2 2 11 11 0



11. Lille 8 6 2 2 2 8 9 -1



12. Metz 8 6 2 2 2 7 10 -3



13. Montpellier 6 6 1 3 2 9 9 0



14. Lorient 6 6 1 3 2 10 12 -2



15. Toulouse 6 6 1 3 2 6 8 -2



16. Lens 4 6 1 1 4 6 12 -6



17. Lyon 2 6 0 2 4 3 11 -8



18. Clermont-Ferrand FC 1 6 0 1 5 5 12 -7