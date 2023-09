Leipzig e Bayern fazem duelo de favoritos com ar de revanche na Bundesliga

436

No principal jogo da 6ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique terá no próximo sábado (30) a chance de se vingar do RB Leipzig, que o derrotou na decisão da Supercopa da Alemanha por 3 a 0, em plena Allianz Arena, no início de agosto.



O time bávaro vem de uma vitória tranquila sobre o Münster (4 a 0), pela Copa da Alemanha, apesar dos vários desfalques na defesa. Já o Leipzig sofreu mais do que o esperado, mas passou pelo Wiesbaden (3 a 2).



O Bayern é o líder da Bundesliga após cinco rodadas, enquanto o Leipzig é o quarto, apenas um ponto atrás, depois da derrota na estreia para o Bayer Leverkusen e quatro vitórias seguidas nos jogos posteriores.



O Leverkusen, empatado em pontos com o Bayern, pode alcançar o melhor começo de temporada de sua história caso vença fora de casa o Mainz, no sábado.



Invicto após os cinco primeiros jogos, o Borussia Dortmund está a apenas dois pontos dos líderes e abre a rodada na sexta-feira contra o Hoffenteim, num duelo em que o vencedor assumirá provisoriamente a liderança.



Contra o Colônia, também no sábado, o centroavante Serhou Guirassy buscará manter sua impressionante média (dez gols em cinco jogos) pelo Stuttgart, que é uma das surpresas da temporada na Alemanha.



-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



(15h30) Hoffenheim - Borussia Dortmund



- Sábado:



(10h30) Heidenheim - 1. FC Union Berlin



Bochum - B. Moenchengladbach



Colônia - Stuttgart



Mainz - Bayer Leverkusen



Wolfsburg - Eintracht Frankfurt



(13h30) RB Leipzig - Bayern de Munique



- Domingo:



(10h30) Darmstadt - Werder Bremen



(12h30) Freiburg - Augsburg



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Bayern de Munique 13 5 4 1 0 18 4 14



2. Bayer Leverkusen 13 5 4 1 0 17 6 11



3. Stuttgart 12 5 4 0 1 17 7 10



4. RB Leipzig 12 5 4 0 1 14 4 10



5. Hoffenheim 12 5 4 0 1 12 6 6



6. Borussia Dortmund 11 5 3 2 0 9 5 4



7. Wolfsburg 9 5 3 0 2 7 6 1



8. Eintracht Frankfurt 7 5 1 4 0 4 3 1



9. Freiburg 7 5 2 1 2 5 10 -5



10. 1. FC Union Berlin 6 5 2 0 3 9 9 0



11. Werder Bremen 6 5 2 0 3 8 10 -2



12. Augsburg 5 5 1 2 2 9 13 -4



13. Heidenheim 4 5 1 1 3 9 13 -4



14. Bochum 3 5 0 3 2 4 16 -12



15. B. Moenchengladbach 2 5 0 2 3 8 13 -5



16. Colônia 1 5 0 1 4 4 9 -5



17. Darmstadt 1 5 0 1 4 6 16 -10



18. Mainz 1 5 0 1 4 4 14 -10