Estudante de 14 anos esfaqueia cinco pessoas em escola na Espanha

Um estudante de 14 anos esfaqueou três professores e dois alunos nesta quinta-feira (28), em uma escola de ensino médio no sul da Espanha, um acontecimento raro que levou autoridades políticas e religiosas a pedirem uma reflexão "urgente" sobre a violência.



Armado com duas facas, o estudante começou o ataque pouco depois do início das aulas nesta manhã no Instituto de Ensino Médio Elena García Armada, em Jerez de la Frontera, Andaluzia, disse Adrián Domínguez, porta-voz da polícia.



"O suposto autor dos fatos estava localizado no terceiro andar, [tinha] em sua posse duas facas usadas para atacar três professores e dois estudantes", afirmou Domínguez, acrescentando que, após ser detido, o suspeito foi levado para uma delegacia.



A responsável regional de Educação, Patrícia del Pozo, afirmou que os feridos já receberam atendimento médico, mas uma das professoras, que foi atingida no olho, será submetida a cirurgia.



- "Devastador" -



Preocupados com os filhos, os pais se aglomeraram na porta da escola, que estava cercada pela polícia, segundo imagens transmitidas pela televisão espanhola.



"Foi devastador, foi dramático, porque todos os pais estavam do lado de fora da escola e, logicamente, queriam poder abraçar seus filhos e filhas", disse a prefeita de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, acrescentando que serão oferecidos serviços de apoio psicológico aos alunos.



De acordo com relatos dos presentes no ocorrido, o suspeito esfaqueou seus colegas de sala, além da professora que foi atingida no olho, antes de se dirigir para outra sala de aula.



"Vi o garoto com duas facas, parecendo querer esfaquear todo mundo", contou um estudante à televisão regional Canal Sur.



"Entra um colega, corre para trás, deixa a mochila no chão e, de repente, tira duas facas. Ele começa a gritar 'vou te matar'", relatou outro aluno da turma em declarações à La Sexta.



"Estamos todos em choque. Não esperávamos nada disso", acrescentou.



O presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, informou que ainda não se sabe a causa que motivou a ação do adolescente, embora tenha reconhecido que ficou "assustado a manhã toda", já que a situação poderia ter sido "muito mais séria".



Embora o agressor já tenha 14 anos, idade da maioridade penal na Espanha, poderá ser processado por um juizado de menores.



- "Reflexão urgente" -



Em um país pouco habituado com casos semelhantes, várias autoridades pediram atenção para o tema da violência, sobretudo entre jovens.



"Todos deveríamos fazer uma reflexão sobre o papel que a violência desempenha em todos os âmbitos: na televisão, no cinema, no campo dos (video)games, no campo social (...) nas redes sociais", insistiu Moreno, um dos políticos mais influentes do Partido Popular, a grande formação da direita espanhola.



"Acho que isso nos convida a uma reflexão urgente em nossa sociedade", declarou o secretário-geral da Conferência Episcopal espanhola, Francisco César García Magán.



"Estas notícias estão sinalizando uma situação grave para o presente e uma perspectiva também difícil para o futuro da nossa sociedade", acrescentou.