Primeira cúpula internacional sobre metais críticos para a transição energética

Representantes de 47 países consumidores e produtores de "metais críticos" - cobre, cobalto, lítio, níquel, entre outros - participam nesta quinta-feira, em Paris, da primeira reunião de cúpula dedicada a estas matérias-primas vitais para a transição energética.



Com o apoio da Agência Internacional de Energia (AIE), a cúpula representa o primeiro passo para uma "diplomacia dos metais", fundamental para a redução das emissões dos combustíveis fósseis na luta contra a mudança climática.



China e Rússia, dois atores de peso nestas indústrias, não participam no encontro.



Os desafios são muitos, advertiu o diretor-geral da AIE, Fatih Birol: como "acelerar a diversificação" do abastecimento, como "organizar a reciclagem de metais" em escala industrial e global e alcançar uma mineração "duradoura".



A secretária de Energia americana, Jennifer M Granholm, pediu "criatividade" aos participantes e "transparência nos mercados".



Entre os presentes estão os responsáveis pela gigantes da mineração australiana BHP, da Rio Tinto do grupo Sociedade Química e Mineira do Chile, além de atores de peso do comércio de matérias-primas como Glencore e Trafigura.



Também participam diretores da London Metal Exchange (o maior mercado de metais do mundo), investidores, organizações internacionais, ONGs e acadêmicos.



"São necessários mais projetos até 2030 para limitar o aquecimento global a 1,5ºC" em relação a era pré-industrial, informou a AIE em um recente relatório.



- "Agência internacional" -



Segundo a AIE, apenas a eletrificação dos transportes até 2040 multiplicará a procura mundial de lítio por 40, a de cobalto e níquel por 20, e a de cobre por três, em cenários de descarbonização compatíveis com o cumprimento do Acordo de Paris de 2015.



"Precisamos solucionar dois problemas. Primeiro, o refino de metais está muito concentrado na China", disse Birol em entrevista à AFP.



"Somente no segmento das baterias, a China refina cerca de 67% do cobalto, 62% do lítio, 60% do manganês e 32% do níquel" mundial, explicam Emmanuel Hache, especialista em matérias-primas e Benjamin Louvet, gestor de ativos, em sua recente obra 'Métaux, le nouvel or noir'(Metais, o novo ouro negro, em tradução livre).



No caso do cobalto, a China produz cerca de 1% do mineral, mas se encarrega de mais de dois terços de seu refino. O mesmo ocorre com o cobre, o qual produz 8% mas refina 41%.



A Rússia contribuiu com 37% da produção mundial de paládio em 2021, com 13% do titânio, 10% da platina, 9% do níquel e 5% do alumínio.



A cúpula desta quinta-feira poderá ser "um primeiro passo para a criação de uma agência dedicada" a estes recursos em torno da AIE e do Banco Mundial, com o apoio da ONU ou do G20, estimam os dois especialistas.



"Fundar uma agência internacional dedicada aos minerais e metais abriria um espaço de diálogo entre países produtores e consumidores" que permitiria "impor critérios de gestão social e ambiental nas principais zonas de produção", afirmaram.



