Alemanha assina acordo 'histórico' com Israel para compra do escudo antimísseis Arrow

A Alemanha assinou, nesta quinta-feira (28), um acordo "histórico" com Israel para a compra do sistema de defesa antimísseis Arrow-3, anunciou o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius.



O sistema Arrow, com entrega prevista para 2025, "preparará a defesa aérea alemã para o futuro", disse Boris Pistorius durante uma coletiva de imprensa em Berlim com o seu homólogo israelense, Yoav Gallant.



"É, sem exagero, um dia histórico para as nossas duas nações", destacou o ministro alemão.



O contrato, estimado em 3,5 bilhões de dólares (17,6 bilhões de reais na cotação atual), é o "maior já assinado" por Israel, disseram as autoridades israelenses.



O acordo é "comovente para todos os judeus", chegando "apenas 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial" e da "tragédia do Holocausto", declarou Gallant.



O sistema Arrow é desenvolvido e fabricado pela empresa Israel Aerospace Industries (IAI) em colaboração com a fabricante americana de aviões Boeing.



O Arrow 3, nível superior deste dispositivo antimísseis, tem como objetivo interceptar dispositivos acima da atmosfera, com alcance de até 2.400 km.



Tem um alcance muito maior que o do sistema de defesa aérea American Patriot e o do sistema IRIS-T. Ambos já são usados na Alemanha.



Agora, Berlim planeja adicionar o dispositivo Arrow a esses dois outros sistemas para formar um escudo antimíssil europeu, um projeto do chefe de Governo, Olaf Scholz, devido à invasão russa da Ucrânia.