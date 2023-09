Guerra de gangues deixa três mortos em menos de 24h na Suécia

436

Três pessoas morreram em tiroteios e explosões em menos de 24 horas na Suécia, mergulhada em uma onda de violência ligada a uma guerra entre gangues que deixa vítimas quase diariamente.



Segundo a polícia, o primeiro tiroteio ocorreu em um bairro nobre ao sul de Estocolmo, pouco antes das 19h de quarta-feira, quando um jovem foi morto a tiros perto de um campo desportivo onde acontecia um treino com crianças.



"Pessoas inocentes sem nenhum vínculo com o crime organizado, incluindo várias crianças que chegaram para treinar, tiveram de presenciar, mais uma vez, um tiroteio impiedoso em que um homem foi morto", reagiu o primeiro-ministro Ulf Kristersson, segundo a rede TV4.



"Crianças chorando em uniformes de futebol e seus pais preocupados. Meus pensamentos estão com todas essas crianças, suas mães e seus pais. Esses assassinos sem consciência não vão parar de atirar uns nos outros até que os detenhamos", acrescentou.



Outra troca de tiros aconteceu horas depois em outro bairro de Estocolmo, onde duas pessoas ficaram feridas. Uma delas não resistiu e veio a falecer, informou a polícia, que prendeu três homens.



Na madrugada de quarta para quinta-feira, ocorreu uma explosão em um bairro da cidade universitária de Uppsala, onde morreu uma jovem de 25 anos. Cinco casas foram danificadas, acrescentou a polícia em seu site.



Uma onda de violência sem precedentes ligada à disputa de duas gangues criminosas pelo controle do tráfico de drogas envolve o país, que luta para conter explosões e tiroteios quase diários.



De acordo com a televisão pública SVT, 11 pessoas morreram em tiroteios e explosões em setembro, o mês com mais vítimas fatais em quatro anos.



Os responsáveis por esses ataques são cada vez mais jovens, e suas ações deixaram inúmeras vítimas colaterais nas últimas semanas.



A Suécia registrou 391 tiroteios em 2022, 62 deles fatais.