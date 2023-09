436

A Rússia aumentou em quase 70% o orçamento de Defesa para 2024, segundo um documento do Ministério das Finanças publicado nesta quinta-feira (28), um aumento que demonstra a determinação do país de prosseguir com a ofensiva na Ucrânia.



O documento indica que os gastos de defesa aumentarão 68% no próximo ano em comparação com 2023, a 10,8 trilhões de rublos (112 bilhões de dólares, 563 bilhões de reais).