Fluminense e Inter empatam (2-2) na ida da semifinal da Libertadores

O atacante argentino Germán Cano evitou que o Internacional saísse com uma vitória do Rio de Janeiro sobre o Fluminense ao marcar dois gols no empate em 2 a 2 entre as equipes brasileiras nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.



Cano, de 35 anos, se consolidou como artilheiro da Libertadores com 11 gols, ao abrir o placar aos dez minutos de jogo e marcar o de empate do Tricolor no segundo tempo (78'), diante de 67.515 torcedores presentes no Maracanã para ver um jogo de superação do time carioca, que ficou com dez em campo desde o final da primeira etapa.



"Foi um jogo muito disputado. Com um homem a menos durante 50 minutos, era difícil [vencer]", disse o argentino após a partida.



Mesmo saindo atrás, o Inter conseguiu uma virada com gols do espanhol Hugo Mallo (45'+5) e do meia Alan Patrick (64'), aproveitando a expulsão do lateral-direito do Fluminense Samuel Xavier.



"Somos um time forte em casa, com a nossa torcida, com certeza vamos passar", disse Hugo Mallo, confiante na classificação do Inter.



- Duelo de goleiros -



Semifinal de Libertadores, adversário forte, Maracanã vibrando. Com esse cenário, qualquer treinador teria optado por uma estratégia conservadora, mas esse "qualquer treinador" não é Fernando Diniz.



Técnico da Seleção, função que acumula à frente do Fluminense, Diniz escalou apenas um volante de marcação, André, diante de uma linha ofensiva colorada comandada pelo equatoriano Enner Valencia.



O time carioca entrou em campo com Ganso cumprindo as funções de '8' e '10' e com quatro homens de ataque: Cano, Jhon Arias, Keno e John Kennedy.



A aposta funcionou, pois o primeiro tempo teve como destaque o goleiro Sergio Rochet, que brilhou ao salvar o Inter em duas finalizações de Keno (8', 20').



Mas Rochet, herói colorado nas oitavas e nas quartas da Libertadores, não teve o que fazer na jogada que abriu o placar: Arias roubou a bola de Renê quando o Inter saía para o ataque e passou para John Kennedy, que girou na área e serviu para Cano definir de primeira.



Do outro lado, o veterano Fábio, de 42 anos, fez três grandes defesas para evitar gols de Valencia (10') - pouco antes de Cano marcar -, Alan Patrick (25') e Wanderson (26').



- Sempre Cano -



Porém, o goleiro tricolor não conseguiu parar a cabeçada de Hugo Mallo, que aproveitou cruzamento de Renê para empatar o duelo cinco minutos depois da expulsão de Samuel Xavier, que recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta dura sobre Valencia.



A vantagem numérica deu ânimo aos gaúchos, que colocaram o Fluminense contra as cordas e obrigaram Diniz a recompor a equipe para o segundo tempo, com Alexsander substituindo Ganso para ajudar André na marcação.



Mesmo assim, o Inter aproveitou os espaços. Após toque de Maurício para o meio, a bola passou por Valencia e chegou a Alan Patrick, que tirou Marcelo da jogada e acertou belo chute cruzado, sem chances para Fábio.



Mas o Fluminense não se entregou e não abdicou de suas características, buscando o ataque mesmo com cenário desfavorável.



Quando o sonho de lutar por sua primeira Libertadores parecia distante, os cariocas foram recompensados por sua persistência.



Após cobrança de escanteio pela direita, Nino aparou de cabeça e Cano emendou de direita para o fundo da rede de Rochet.



Internacional e Fluminense voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, para decidir quem vai à final da Libertadores.



O outro classificado sairá do duelo entre Boca Juniors e Palmeiras, que fazem o jogo de ida da outra semifinal nesta quinta, em La Bombonera.



-- Ficha técnica:



Copa Libertadores - Semifinais - Jogo de ida



Fluminense - Internacional 2 - 2



Local: Maracanã (Rio de Janeiro)



Árbitro: Dario Herrera (ARG)



Gols:



Fluminense: Cano (19', 78')



Internacional: Hugo Mallo (45'+5), Alan Patrick (64')



Cartões amarelos:



Fluminense: Samuel Xavier (40'), Alexsander (90'+3)



Internacional: Johnny (43'), Lucca (80')



Cartões vermelhos:



Fluminense: Samuel Xavier (45')



Escalações:



Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Nino (cap), Felipe Melo (Marlon 46'), Marcelo - André, Jhon Arias, Keno (Lima 89'), Ganso (cap) (Alexsander 46') - John Kennedy (Guga 46'), Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.



Internacional: Sergio Rochet - Hugo Mallo, Vitão (Igor Gomes 85'), Gabriel Mercado, Renê - Johnny (Rômulo 46), Charles Aránguiz (Bruno Henrique 65'), Maurício (Dalbert 75') - Wanderson, Alan Patrick (Lucca 74'), Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.