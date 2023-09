Encontrados no México 6 corpos em local de buscas por jovens sequestrados

436

Seis corpos foram encontrados nesta quarta-feira (27) em uma zona rural do estado mexicano de Zacatecas (norte), onde as autoridades faziam buscas por sete jovens sequestrados no domingo passado, informou o o governo local, segundo o qual um dos reféns foi localizado com vida.



Os cadáveres foram levados para o serviço médico legal da cidade de Zacatecas, a capital estadual, para determinar se pertencem às pessoas sequestradas na localidade de Villanueva, enquanto o jovem encontrado com vida, Yobani Acevedo, permanece hospitalizado.



"São seis corpos jovens que foram encontrados nas imediações [do lugar onde Acevedo foi localizado]", mas "temos que esperar por respeito às famílias", disse aos jornalistas o secretário de Governo de Zacatecas, Rodrigo Reyes.



O Ministério Público estima que "será um processo rápido para ter certeza se [os corpos] são ou não" dos jovens cujas idades oscilam entre 14 e 18 anos, acrescentou o funcionário.



Acevedo, de 18 anos, encontra-se "estável" depois de ser transportado por via aérea a um hospital de Zacatecas, indicou o secretário. Um comunicado do MP detalha que ele apresenta várias contusões, incluindo possíveis fraturas na cabeça e no nariz.



Dois homens maiores de idade foram detidos ontem em Villanueva e "há grande possibilidade de que eles estejam vinculados" com os fatos, anunciou Reyes.



A descoberta dos corpos ocorre um mês e meio depois do sequestro e possível homicídio de cinco jovens amigos de infância em Lagos de Moreno (Jalisco, oeste).



Enquanto avança o processo de identificação, os familiares dos jovens de Zacatecas recebem recebem atendimento psicológico do Ministério Público, informou a instituição.



- Sequestrados após uma festa -



Os jovens foram sequestrados na madrugada de domingo em uma fazenda de Villanueva, onde tinham participado de uma festa.



"Estas pessoas estavam adormecidas [...] quando, aparentemente por volta das quatro da manhã, começam a ver a presença de um grupo criminoso de pessoas que chegaram em veículos, os pegam e os levam", relatou na segunda-feira o promotor de Zacatecas, Francisco Murillo.



O MP, que lançou a operação de buscas junto com forças federais, descartou, a princípio, que tenha se tratado de um recrutamento forçado por parte de grupos criminosos.



"Acho que não é o caso destes jovens", disse o promotor.



No começo de agosto, o sequestro e suposto homicídio de cinco jovens em Lagos de Moreno (Jalisco, oeste) chocou o país, pois seu cativeiro e tortura foram difundidos em foto e vídeo pelas redes sociais. Nenhum deles foi localizado.



Outras sete pessoas, entre elas membros da comunidade LGBTQIA+, também desapareceram em 1º de setembro em um centro de reabilitação do estado de Guerrero (sul).



Zacatecas, que fica na rota do tráfico de drogas para os Estados Unidos, é palco de disputas entre os cartéis de Sinaloa e Jalisco Nova Geração (CJNG), duas das maiores organizações criminosas do país.



O México soma mais de 420.000 mortos e cerca de 100.000 desaparecidos, a maioria atribuídos a organizações criminosas, desde o lançamento de uma polêmica ofensiva militar antidrogas, em dezembro de 2006.