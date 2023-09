Coreia do Norte inclui status de potência nuclear na Constituição

436

A Coreia do Norte incorporou à sua Constituição o status de potência nuclear, reportou, nesta quinta-feira (noite de quarta, 27, no Brasil) a agência oficial de notícias KCNA.



"A política de construção de uma força nuclear da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) foi estabelecida de forma permanente como lei básica do Estado, que ninguém pode burlar por nenhum meio", disse o líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante uma reunião da Assembleia Popular do país, realizada na terça e na quarta-feira, segundo a KCNA.



A Coreia do Norte realizou um número recorde de testes com armas este ano, durante os quais cresceram as especulações sobre um ensaio nuclear que seria o sétimo de sua história e o primeiro desde 2017.



Também aumentaram as tensões com a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que intensificaram os exercícios militares conjuntos na região.



A diplomacia está estagnada e a possibilidade de negociar uma desnuclearização na península parece ínfima.



Há um ano, a Assembleia Popular aprovou uma lei declarando a Coreia do Norte uma potência nuclear e Kim disse que esse status era "irreversível". A legislação também permitia o uso preventivo deste tipo de armamento.



Agora, este órgão legislativo controlado pela cúpula norte-coreana no poder, dá um passo adiante e inclui este status na própria Constituição.



"É um evento histórico, que proporciona um poderoso trunfo político para reforçar claramente as capacidades de defesa nacional", disse Kim, segundo a KCNA.