A Coreia do Norte incorporou à sua Constituição o status de potência nuclear, reportou, nesta quinta-feira (noite de quarta, 27, no Brasil) a agência oficial de notícias KCNA.



"A política de construção de uma força nuclear da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) foi estabelecida de forma permanente como lei básica do Estado, que ninguém pode burlar por nenhum meio", disse o líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante uma reunião da Assembleia Popular do país, realizada na terça e na quarta-feira, segundo a KCNA.