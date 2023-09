Encontrados no México 6 corpos em local das buscas por jovens sequestrados

436

Seis corpos foram encontrados, nesta quarta-feira (27), em uma zona rural do estado mexicano de Zacatecas (norte), onde as autoridades faziam buscas por sete jovens sequestrados no domingo passado, informou o Ministério Público, segundo o qual um dos reféns foi localizado com vida.



"Foram localizados até o momento seis corpos sem vida de homens jovens, os quais permanecem na qualidade de Não Identificados até que sejam esgotados os mecanismos de reconhecimento estabelecidos pelos protocolos de identificação humana", informou o MP de Zacatecas em um comunicado.



O órgão acrescentou que durante a mesma operação, um dos sete sequestrados, Yobani Acevedo de 18 anos, foi encontrado ferido e teve que ser hospitalizado, porém se encontra "estável".



Acevedo tem várias contusões, incluindo possíveis fraturas na cabeça e no nariz, detalhou a instituição.



Os corpos eram transferidos por uma equipe forense para a cidade de Zacatecas, capital do estado, para dar continuidade ao processo de identificação.



Enquanto isso, os familiares recebem atenção psicológica por parte do Ministério Público.



"Até o momento não se pode confirmar se entre os falecidos se encontram todos os jovens privados de liberdade do último domingo, até que se esgotem os mecanismos de reconhecimento", finalizou o órgão judiciário.