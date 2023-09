Milhares atendem à convocação de Petro para protestar a favor do governo

436

Mais de 23 mil indígenas, trabalhadores e estudantes saíram, nesta quarta-feira (27), para protestar em Bogotá, atendendo a uma nova convocação do presidente Gustavo Petro para defender o governo nas ruas, enquanto este luta para consolidar a paz na Colômbia e tornar realidade suas reformas progressistas.



Com lenços, bandeiras, bastões de comando e instrumentos musicais, os indígenas se reuniram na Praça de Bolívar, após uma caminhada por algumas das principais ruas da capital.



Segundo a prefeitura de Bogotá, pelo menos 23 mil pessoas, algumas vindas de diferentes regiões da Colômbia, protestaram de forma pacífica no coração político do país.



"Estamos aqui apoiando essa mudança (prometida por Petro), essa mudança em direção a reformas que governos anteriores nos devem tanto, é isso que queremos reivindicar", disse à AFP Ángela Vergara, que participava da marcha.



Em comunicado, a Presidência colombiana convidou os eleitores de Petro, no poder desde agosto de 2022, a marcharem "pela paz, pela vida, pela justiça social após os mais recentes atos de violência", referindo-se a ataques de grupos guerrilheiros no sudoeste do país.



Os manifestantes carregavam cartazes alusivos à paz e às ambiciosas reformas prometidas por Petro desde que tomou posse em agosto de 2022, com o objetivo de transformar profundamente uma das nações mais desiguais da América do Sul.



O primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia pretende reduzir a participação privada no sistema de saúde, redistribuir terras improdutivas, reformar as leis trabalhistas, de previdência e de justiça, desarmar organizações ilegais, entre outros projetos, mas não possui apoio suficiente no Congresso.



- Em busca de paz -



O governo é criticado por suas tentativas precipitadas de selar a paz com os dissidentes de guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que não aceitaram o acordo histórico de 2016, e os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN).



Na semana passada, o braço mais poderoso dos dissidentes, o Estado-Maior Central, detonou dois carros-bomba contra delegacias de polícia no sudoeste do país, deixando dois civis mortos e alguns feridos.



Em meio às negociações de paz com os rebeldes, o governo mantém uma ofensiva militar contra os seus cultivos de drogas em Cauca e matou cerca de 20 combatentes em poucas semanas, segundo informações oficiais.



"Proteger a vida na Colômbia, tanto da natureza quanto dos seres humanos, é o objetivo principal da sociedade e do governo", declarou Petro em um discurso.



"É a vocês, ao povo, a quem este governo deve, este governo não tem razão de existir se não for por vocês, para vocês, vocês são o objetivo central de nossas políticas", acrescentou o presidente, sob aplausos.



- Patrocínio estatal -



Os opositores e a imprensa denunciam a destinação de verbas estatais a um concerto e à logística dos protestos desta quarta-feira. Também acusam o candidato de esquerda à Prefeitura de Bogotá nas eleições locais de 29 de outubro, o ex-senador Gustavo Bolívar, de tirar proveito das manifestações.



O ministro do Interior, Luis Fernando Velasco, reconheceu que o governo forneceu "algum apoio" aos manifestantes em transportes e outras despesas, "de acordo com o previsto" na lei, segundo um comunicado da Presidência.



Desde que foi empossado, Petro tem recorrido à mobilização social para promover suas políticas. Entre o fim do ano passado e o começo de 2023, ele convocou várias marchas para pressionar a aprovação de seus projetos de lei no Congresso, que passou de ser de maioria governista a opositor.