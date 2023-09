Leipzig vence time da 2ª divisão e avança na Copa da Alemanha

436

O RB Leipzig, atual campeão, sofreu para vencer o Wiesbaden (2ª divisão) por 3 a 2 nesta quarta-feira (28) e passar de fase na Copa da Alemanha.



O jogo servia para o Leipzig como aperitivo antes de compromissos importantes neste início de temporada: os duelos contra Bayern de Munique, no sábado, pelo Campeonato Alemão, e Manchester City, na semana que vem, pela Liga dos Campeões.



O time do técnico Marco Rose abriu 2 a 0 no placar em 18 minutos, graças aos gols de Emil Forsberg (7') e Benjamin Sesko (18').



Mas ao invés de matar o jogo, o Leipzig diminuiu o ritmo e começou a cometer muitos erros, até o Wiesbaden diminuir pouco antes do intervalo com Ivan Prtajin (41').



No segundo tempo, Sesko (70') marcou mais um para dar tranquilidade ao Leipzig, mas Prtajin (73') marcou o segundo do Wiesbaden, o que colocou suspense até o final da partida.



Os minutos finais foram de sofrimento para o Leipzig, enquanto a torcida do Wiesbaden inflamava o time das arquibancadas.



O Leipzig, atualmente quarto colocado na Bundesliga, segurou o resultado e avançou para a próxima fase da Copa da Alemanha, assim como o Bayern de Munique, que na terça-feira goleou o Münster (3ª divisão) por 4 a 0.