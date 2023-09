Mais de 500 funcionários condenados na Venezuela por violações dos direitos humanos

436

Mais de 500 funcionários foram condenados na Venezuela desde 2017 por violações dos direitos humanos, disse nesta quarta-feira (27) o procurador-geral Tarek William Saab, em resposta a perguntas sobre o sistema judicial deste país caribenho.



Saab informou que "509 funcionários e indivíduos que se associaram a eles para violar os direitos humanos" foram condenados.



"Conseguimos indiciar 2.053 pessoas por violações dos direitos humanos, conseguimos a acusação de 2.304 envolvidos e 955 privados de liberdade", disse o procurador em declarações à imprensa. "É um número importante", afirmou.



Na segunda-feira, uma missão internacional em Genebra alertou o Conselho de Direitos Humanos da ONU que o governo do presidente socialista Nicolás Maduro intensificou "ataques seletivos" para "silenciar" a oposição, com mecanismos que incluem a tortura.



Em comunicado, Caracas qualificou nesse mesmo dia como "panfletário" o relatório apresentado a esse fórum pela Missão Independente de Apuração dos Fatos na Venezuela, cujos membros descreveu como "mercenários".



O governo venezuelano argumenta que o relatório busca "legitimar" as sanções impostas pelos Estados Unidos e outros governos contra o país.



Possíveis crimes contra a humanidade cometidos na Venezuela são investigados pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), que em junho autorizou o gabinete do seu procurador-geral, Karim Khan, a continuar as suas investigações, por considerar insuficientes os processos judiciais internos.



Saab, rejeitando este processo, defendeu a atuação da Justiça local.



A Missão Independente de Apuração dos Fatos, que investiga acusações de violações dos direitos humanos no país entre janeiro de 2020 e agosto de 2023, concluiu que tem "motivos razoáveis para acreditar que pelo menos 5 privações arbitrárias de vida foram cometidas, além de 14 desaparecimentos forçados de curta duração e 58 detenções arbitrárias" nesse período.



Os especialistas registraram também 28 casos de tortura e outros tratamentos cruéis contra detidos, incluindo 19 casos de violência sexual.



A missão considera essa situação "especialmente preocupante" enquanto a Venezuela se prepara para as eleições presidenciais de 2024, para as quais estão desqualificadosos líderes da oposição, como María Corina Machado e Henrique Capriles.