Lenda viva do rock, o cantor americano Bruce Springsteen, anunciou, nesta quarta-feira (27) que vai adiar o restante das datas de sua turnê de 2023 até o próximo ano, enquanto se recupera do tratamento de uma úlcera péptica.



"Obrigado a todos os meus amigos e fãs pelos bons votos, pelo encorajamento e apoio. Estou me recuperando e não posso esperar para ver a todos no próximo ano", declarou o cantor, de 74 anos, em um comunicado.