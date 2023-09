Opositor russo Navalny é levado para cela em condições mais duras

436

O principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, anunciou nesta quarta-feira (27) que será transferido para uma cela onde as condições prisionais são mais rigorosas, um dia depois de seu recurso de uma pena de prisão de 19 anos ter sido rejeitado.



Preso desde seu retorno à Rússia, no início de 2021, após convalescença devido a um envenenamento, Navalny está atualmente detido na colônia penal IK-6 em Melekhovo, 250 quilômetros a leste de Moscou. Lá, é frequentemente colocado em uma cela disciplinar.



Desta vez o opositor deverá ser encarcerado em uma cela denominada "EPKT", uma cela de isolamento com as mais rigorosas condições de confinamento do sistema prisional russo.



"Ontem, logo após o recurso do caso que me diz respeito, levaram-me à comissão e anunciaram que, por ser incorrigível, seria transferido para a EPKT por 12 meses", disse ele em mensagem publicada nas redes sociais.



Desde sua detenção, em janeiro de 2021, Navalny se comunica, sobretudo, por mensagens a seus advogados posteriormente publicadas nas redes sociais.



"Um ano de EPKT é a sentença mais severa possível nas colônias penais", disse Navalny, acrescentando, com ironia, que se sente "como uma estrela do rock cansada à beira da depressão".



Não ficou claro, por enquanto, se os 12 meses de cela disciplinar vão adiar sua transferência para uma nova colônia prisional com condições mais rígidas, conforme exigido por sua nova sentença.



De sua cela, o ativista anticorrupção de 47 anos continuou, nos últimos meses, a denunciar a ofensiva russa na Ucrânia e pediu aos russos para "resistirem" ao Kremlin.