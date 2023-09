Empresário de Osimhen ameaça processar Napoli por vídeo irônico

436

Roberto Calenda, empresário do atacante nigeriano Victor Osimhen, ameaçou processar o Napoli após a publicação na conta do clube no TikTok de um vídeo ironizando o jogador por ter perdido um pênalti no último domingo, contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano.



"O que aconteceu na conta oficial do Napoli na plataforma TikTok não é aceitável", explicou Calenda na noite de segunda-feira (26), em sua conta no X (antigo Twitter).



"Primeiro foi publicado um vídeo zombando de Victor, que depois foi excluído. É um fato grave que causa danos muito significativos ao jogador e que se soma ao tratamento que ele vem recebendo nos últimos tempos, entre críticas na imprensa e as 'fake news'", acrescentou o empresário.



"Nós nos reservamos o direito de entrar com uma ação judicial e qualquer outra iniciativa para proteger Victor", concluiu.



O vídeo exibia imagens do pênalti perdido por Osimhen contra o Bologna (0 a 0), com uma voz em off distorcida que dizia: "Dê-me um pênalti, por favor".



Artilheiro da Serie A na temporada passada, Osimhen, de 24 anos, está vivendo um início complicado de campeonato, com apenas três gols marcados.



Na última janela de transferências, o nigeriano foi sondado por clubes da Premier League, como Manchester United e Chelsea, mas o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, descartou sua saída e se reuniu com o agente do jogador para uma renovação de contrato.



Assim como Osimhen, o Napoli também não vem bem neste início de temporada e ocupa apenas a sétima posição no Campeonato Italiano, com 8 pontos em cinco jogos disputados.



X