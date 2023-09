Polícia investiga roubo à casa de Sergio Ramos durante jogo do Sevilla

436

A polícia da Espanha está investigando um roubo à casa do zagueiro Sergio Ramos, que aconteceu durante o jogo do Sevilla contra o Lens pela Liga dos Campeões na semana passada.



Um porta-voz da Guarda Civil informou nesta quarta-feira (27) que no momento do roubo havia pessoas na casa, mas não as identificou. Segundo a imprensa espanhola, estavam no local os quatro filhos do jogador e suas babás. Ninguém foi ferido.



A invasão aconteceu no dia 20 de setembro, quando Ramos estava em campo pelo Sevilla na primeira rodada da Champions, no estádio Sánchez Pizjuán, contra o Lens da França.



Os ladrões levaram roupas e itens de luxo, além de dinheiro em espécie.



O zagueiro já sofreu uma tentativa de roubo em 2012, quando jogava no Real Madrid, em sua casa na capital espanhola, mas os ladrões fugiram ao perceberem que ele estava no local.



Ramos se junta a uma ampla lista de jogadores que sofreram roubos enquanto estavam em campo, como Karim Benzema, Álvaro Morata e Gerard Piqué, entre outros.